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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Аугсбург
Байер - Аугсбург: обзор матча 24 сентября 2014
Байер
24.09.2014, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Аугсбург
33'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Аугсбург
90'
+3
Желтая карточка
Каюби
Замена
Венделл
️️️️
Х. Сон
90'
80'
Замена
Т. Матавж
️️️️
Д. Кор
Замена
Й. Дрмич
️️️️
К. Беллараби
76'
67'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Т. Вернер
Желтая карточка
Э. Спахич
51'
Замена
В. Юрченко
️️️️
Х. Чалханоглу
46'
Желтая карточка
Ш. Райнарц
41'
39'
Желтая карточка
Д. Кор
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Р. Хильберт
33'
29'
Замена
Каюби
️️️️
С. Мельдерс
Желтая карточка
Т. Едвай
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Лено
4
Спахич
7
Райнарц
4
Едвай
17
Бениш
8
Бендер
10
Чалханоглу
19
Хильберт
7
Сон
38
Беллараби
11
Кисслинг
4-3-1-2
1
Хитц
24
Клаван
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
21
Баба
17
Вернер
10
Байер
31
Кор
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
13
Мельдерс
7
Сон
18
Венделл
18
Венделл
7
Сон
10
Чалханоглу
80
Юрченко
80
Юрченко
10
Чалханоглу
38
Беллараби
18
Дрмич
18
Дрмич
38
Беллараби
13
Мельдерс
30
Каюби
30
Каюби
13
Мельдерс
17
Вернер
35
Эссвайн
35
Эссвайн
17
Вернер
31
Кор
9
Матавж
9
Матавж
31
Кор
Остались в запасе
Байер
Аугсбург
18
Дарио Крешич
ВР
8
Гонсало Кастро
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
20
Ронни Филп
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
8
Гонсало Кастро
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
Остались в запасе
20
Ронни Филп
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Байер - Аугсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Бай-Арена
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