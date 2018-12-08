Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Аугсбург
Байер - Аугсбург: обзор матча 08 декабря 2018
Байер
08.12.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Аугсбург
75'
Л. Аларио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Аугсбург
90'
Желтая карточка
М. Рихтер
ГОЛ! 1:0!
Л. Аларио
Пас отдал
Л. Бендер
75'
65'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
Желтая карточка
Л. Бэйли
50'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Каюби
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Градецки
4
Та
4
Едвай
15
Драгович
8
Бендер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
38
Беллараби
31
Фолланд
17
Бэйли
29
Хаверц
4-1-2-1-2
16
Люте
32
Фрамбергер
13
Хинтереггер
6
Гаувелеув
30
Макс
8
Хедира
30
Каюби
10
Байер
28
Хан
11
Грегоритч
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Байер
Аугсбург
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
5
Марко Рихтер
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
5
Марко Рихтер
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Байер - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
Аугсбург
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:06
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:56
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:06
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:56
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+