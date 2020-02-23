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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Аугсбург
Байер - Аугсбург: обзор матча 23 февраля 2020
Байер
23.02.2020, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
25'
М. Диаби
59'
Н. Амири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Аугсбург
89'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
М. Рихтер
Замена
К. Демирбай
️️️️
К. Хаверц
84'
78'
Замена
Э. Левен
️️️️
Р. Хедира
72'
Желтая карточка
Д. Байер
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
С. Бендер
72'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Н. Амири
72'
Желтая карточка
Венделл
62'
ГОЛ! 2:0!
Н. Амири
Пас отдал
С. Бендер
59'
59'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Ф. Йенсен
32'
Желтая карточка
Т. Едвай
ГОЛ! 1:0!
М. Диаби
Пас отдал
К. Хаверц
25'
20'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
Желтая карточка
Э. Тапсоба
20'
15'
Желтая карточка
Р. Хедира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
11
Карлос Груэсо
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
8
Вайзер
10
Амири
25
Паласиос
19
Диаби
29
Хаверц
27
Аларио
3-3-1-2-1
40
Коубек
6
Гаувелеув
2
Удуохай
4
Едвай
32
Фрамбергер
8
Хедира
30
Макс
10
Байер
5
Рихтер
97
Йенсен
7
Нидерлехнер
5
Бендер
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
5
Бендер
29
Хаверц
26
Демирбай
26
Демирбай
29
Хаверц
10
Амири
38
Беллараби
38
Беллараби
10
Амири
97
Йенсен
11
Варгас
11
Варгас
97
Йенсен
8
Хедира
23
Левен
23
Левен
8
Хедира
5
Рихтер
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
5
Рихтер
Остались в запасе
Байер
Аугсбург
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
28
Андре Хан
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Байер - Аугсбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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