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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Байер
Аугсбург - Байер: обзор матча 26 марта 2014
Аугсбург
26.03.2014, среда, 23:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Байер
59'
Т. Вернер
11'
Ш. Кисслинг
80'
Х. Сон
83'
Э. Джан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Байер
88'
Желтая карточка
А. Гуардадо
Желтая карточка
А. Хан
88'
88'
Замена
Ф. Вольшайд
️️️️
С. Бениш
85'
Замена
С. Рольфес
️️️️
Х. Сон
83'
ГОЛ! 1:3!
Э. Джан
80'
ГОЛ! 1:2!
Х. Сон
Пас отдал
Ю. Брандт
Желтая карточка
Д. Байер
76'
Замена
А. Милик
️️️️
Р. Бобадилья
72'
67'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Г. Кастро
Замена
П. Верхаг
️️️️
Р. Филп
61'
ГОЛ! 1:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Р. Филп
59'
44'
Желтая карточка
Э. Джан
11'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Г. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
20
Ронни Филп
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Байер
25
Андрес Палоп
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
11
Рю Сын-Ву
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хитц
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
22
Озтрзолек
7
Фогт
20
Филп
17
Вернер
10
Байер
7
Алтынтоп
28
Хан
25
Бобадилья
3-3-2-1-1
1
Лено
2
Донати
21
Топрак
4
Спахич
8
Бендер
23
Джан
17
Бениш
18
Гуардадо
8
Кастро
7
Сон
11
Кисслинг
20
Филп
13
Мельдерс
13
Мельдерс
20
Филп
20
Филп
2
Верхаг
2
Верхаг
20
Филп
25
Бобадилья
30
Милик
30
Милик
25
Бобадилья
17
Бениш
2
Вольшайд
2
Вольшайд
17
Бениш
7
Сон
6
Рольфес
6
Рольфес
7
Сон
8
Кастро
8
Брандт
8
Брандт
8
Кастро
Остались в запасе
Аугсбург
Байер
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
11
Рю Сын-Ву
ЦП
25
Андрес Палоп
ВР
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
Остались в запасе
11
Рю Сын-Ву
ЦП
25
Андрес Палоп
ВР
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Сами Хююпя
Статистика матча Аугсбург - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Аугсбург Арена
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