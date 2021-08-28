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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Байер
Аугсбург - Байер: обзор матча 28 августа 2021
Аугсбург
28.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 4
Завершен
Байер
30'
Ф. Нидерлехнер
3'
Иаго (АГ)
14'
Ф. Нидерлехнер (АГ)
75'
П. Шик
81'
Ф. Вирц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Байер
85'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
М. Баккер
85'
Замена
А. Адли
️️️️
М. Диаби
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
Р. Гумни
85'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
А. Хан
85'
82'
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Демирбай
81'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Вирц
Пас отдал
К. Демирбай
Замена
М. Педерсен
️️️️
К. Груэсо
76'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Ф. Нидерлехнер
76'
75'
ГОЛ! 1:3!
П. Шик
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Д. Калиджиури
67'
66'
Желтая карточка
К. Демирбай
65'
Замена
Р. Андрих
️️️️
Э. Паласиос
65'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
Паулиньо
ГОЛ! 1:2!
Ф. Нидерлехнер
30'
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Ф. Нидерлехнер
3'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Иаго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
23
Тим Цивейя
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Гикевич
57
Иаго
39
Оксфорд
2
Удуохай
20
Гумни
6
Дорш
11
Груэсо
11
Варгас
20
Калиджиури
28
Хан
7
Нидерлехнер
4-3-2-1
1
Градецки
30
Фримпонг
31
Коссуну
4
Та
5
Баккер
20
Арангис
26
Демирбай
25
Паласиос
19
Диаби
10
Паулиньо
14
Шик
11
Груэсо
22
Педерсен
22
Педерсен
11
Груэсо
20
Гумни
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
20
Гумни
20
Калиджиури
97
Йенсен
97
Йенсен
20
Калиджиури
28
Хан
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
28
Хан
7
Нидерлехнер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
7
Нидерлехнер
26
Демирбай
10
Амири
10
Амири
26
Демирбай
5
Баккер
24
Синкгравен
24
Синкгравен
5
Баккер
25
Паласиос
8
Андрих
8
Андрих
25
Паласиос
10
Паулиньо
7
Вирц
7
Вирц
10
Паулиньо
19
Диаби
21
Адли
21
Адли
19
Диаби
Остались в запасе
Аугсбург
Байер
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
23
Тим Цивейя
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
99
Андрей Лунев
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
23
Тим Цивейя
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Аугсбург - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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