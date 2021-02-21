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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Байер
Аугсбург - Байер: обзор матча 21 февраля 2021
Аугсбург
21.02.2021, воскресенье, 15:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Байер
5'
Ф. Нидерлехнер
90+5'
Э. Тапсоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Байер
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Э. Тапсоба
89'
Желтая карточка
Т. Фосу-Менса
88'
Желтая карточка
М. Диаби
Замена
М. Рихтер
️️️️
Ф. Нидерлехнер
79'
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
Д. Калиджиури
79'
74'
Замена
Д. Грей
️️️️
С. Бендер
Замена
Я. Моравек
️️️️
Л. Бенеш
72'
Замена
Р. Гумни
️️️️
Р. Фрамбергер
72'
Замена
А. Хан
️️️️
Р. Варгас
66'
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
59'
58'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
Л. Бэйли
58'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Ф. Вирц
Желтая карточка
Л. Бенеш
49'
39'
Желтая карточка
Ч. Арангис
32'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
ГОЛ! 1:0!
Ф. Нидерлехнер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Гикевич
22
Педерсен
6
Гаувелеув
2
Удуохай
32
Фрамбергер
8
Хедира
5
Штробль
8
Бенеш
11
Варгас
20
Калиджиури
7
Нидерлехнер
4-2-2-2
36
Ломб
27
Фосу-Менса
5
Бендер
12
Тапсоба
18
Венделл
26
Демирбай
20
Арангис
7
Вирц
19
Диаби
17
Бэйли
14
Шик
32
Фрамбергер
20
Гумни
20
Гумни
32
Фрамбергер
7
Нидерлехнер
5
Рихтер
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
11
Варгас
28
Хан
28
Хан
11
Варгас
20
Калиджиури
39
Оксфорд
39
Оксфорд
20
Калиджиури
8
Бенеш
30
Моравек
30
Моравек
8
Бенеш
17
Бэйли
30
Фримпонг
30
Фримпонг
17
Бэйли
5
Бендер
10
Грей
10
Грей
5
Бендер
7
Вирц
27
Аларио
27
Аларио
7
Вирц
Остались в запасе
Аугсбург
Байер
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
22
Леннарт Грил
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Аугсбург - Байер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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