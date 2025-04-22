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«Хетафе» – «Реал»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 3.10

22 апреля 2025 8:14
Хетафе - Реал
23 апр. 2025, среда 22:30 | Испания. Примера, 33 тур
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3.1
Победа «Реала» и обе забьют – коэфф - 3.10
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23 апреля на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в рамках 33 тура испанской Ла Лиги состоится матч между «Хетафе» и мадридским «Реалом». Хозяева находятся в середине таблицы, но имеют неплохую форму в атаке, в то время как «Реал» продолжает борьбу за чемпионство, несмотря на недавние осечки.

«Хетафе»

«Хетафе» показывает характер в последних турах, несмотря на нестабильные результаты. Команда находится на 12-м месте и набрала 39 очков после 32 матчей. Основным оружием в атаке является Мауро Арамбарри, который забил 9 голов в 32 встречах.

В последних 5 матчах «Хетафе» отличился 8 раз, то есть в среднем команда забивает по 1.6 гола за игру – весьма приличный показатель для клуба середины таблицы. Однако в обороне дела обстоят не так радужно: за этот же отрезок команда пропустила 7 голов.

Дома «Хетафе» может создавать давление за счeт плотной игры в центре поля и организованной обороны, особенно против команд, действующих первым номером.

«Реал»

«Реал» после 32 туров занимает вторую строчку в таблице, набрав 69 очков. Килиан Мбаппе – главный бомбардир команды с 33 голами в 50 матчах. Однако команда заметно устала после матчей Лиги чемпионов, где уступила «Арсеналу» и потеряла тонус.

В последних 5 играх «сливочные» забили всего 4 мяча, в среднем – по 0.8 за матч. При этом в обороне мадридцы пропускают по 1.4 гола за игру за тот же отрезок. Снижение результативности может быть связано как с ротацией состава, так и с плотным календарeм.

Тем не менее, «Реал» по-прежнему остаeтся крайне опасным, особенно в матчах против соперников, позволяющих играть первым номером.

Факты о командах

«Хетафе»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В последних 5 матчах: 8 голов забито, 7 пропущено
  • Средний показатель голов: 1.6 забитых, 1.4 пропущенных

«Реал»

  • Забивает в 10 последних матчах Ла Лиги
  • В последних 5 матчах: 4 забито, 7 пропущено
  • Средний показатель голов: 0.8 забитых, 1.4 пропущенных

Личные встречи
12% (4)
6% (2)
82% (28)
24
Забитых мячей
78
0.71
В среднем за матч
2.29
3:1
Крупнейшая победа
7:3
Самый результативный матч:  7:3
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0 : 1
23.04.2025
Реал
Испания. Примера, 15 тур
Реал
2 : 0
01.12.2024
Хетафе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
0 : 2
01.02.2024
Реал
Испания. Примера, 4 тур
Реал
2 : 1
02.09.2023
Хетафе
Испания. Примера, 34 тур
Реал
1 : 0
13.05.2023
Хетафе
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
0 : 1
08.10.2022
Реал
Испания. Примера, 31 тур
Реал
2 : 0
09.04.2022
Хетафе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1 : 0
02.01.2022
Реал
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0 : 0
18.04.2021
Реал
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2 : 0
09.02.2021
Хетафе
Испания. Примера, 33 тур
Реал
1 : 0
02.07.2020
Хетафе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 3
04.01.2020
Реал
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
0 : 0
25.04.2019
Реал
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2 : 0
19.08.2018
Хетафе
Испания. Примера, 27 тур
Реал
3 : 1
03.03.2018
Хетафе
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
1 : 2
14.10.2017
Реал
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
1 : 5
16.04.2016
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
4 : 1
05.12.2015
Хетафе
Испания. Примера, 38 тур
Реал
7 : 3
23.05.2015
Хетафе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 3
18.01.2015
Реал
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
0 : 3
16.02.2014
Реал
Испания. Примера, 5 тур
Реал
4 : 1
22.09.2013
Хетафе
Испания. Примера, 21 тур
Реал
4 : 0
27.01.2013
Хетафе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
2 : 1
26.08.2012
Реал
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0 : 1
04.02.2012
Реал
Испания. Примера, 3 тур
Реал
4 : 2
10.09.2011
Хетафе
Испания. Примера, 36 тур
Реал
4 : 0
10.05.2011
Хетафе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2 : 3
03.01.2011
Реал
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
2 : 4
25.03.2010
Реал
Испания. Примера, 9 тур
Реал
2 : 0
31.10.2009
Хетафе
Испания. Примера, 32 тур
Реал
3 : 2
21.04.2009
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
3 : 1
29.11.2008
Реал
Испания. Примера, 25 тур
Реал
0 : 1
24.02.2008
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
0 : 1
30.09.2007
Реал
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Прогноз на матч «Хетафе» – «Реал»

Форма «Реала» немного просела в последних турах, особенно на фоне вылета из Лиги чемпионов. Тем не менее, команда по-прежнему борется за титул, а класс игроков позволяет добиваться результата даже в непростых ситуациях.

«Хетафе» не будет просто отсиживаться в обороне. Их текущая форма в атаке и желание закрепиться в середине таблицы дают основания ожидать, что хозяева смогут поразить ворота фаворита. Учитывая не самую надeжную оборону «Реала», вариант с обменом голами выглядит логично.

Наиболее вероятный сценарий – победа «Реала» в непростом матче с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Победа «Реала» и обе забьют – коэффициент 3.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

3.1
Победа «Реала» и обе забьют – коэфф - 3.10
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Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Реал Хетафе
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1 : 3
1.57
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Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
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Беларусь. Высшая лига, 6 тур
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