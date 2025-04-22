23 апреля на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в рамках 33 тура испанской Ла Лиги состоится матч между «Хетафе» и мадридским «Реалом». Хозяева находятся в середине таблицы, но имеют неплохую форму в атаке, в то время как «Реал» продолжает борьбу за чемпионство, несмотря на недавние осечки.

«Хетафе»

«Хетафе» показывает характер в последних турах, несмотря на нестабильные результаты. Команда находится на 12-м месте и набрала 39 очков после 32 матчей. Основным оружием в атаке является Мауро Арамбарри, который забил 9 голов в 32 встречах.

В последних 5 матчах «Хетафе» отличился 8 раз, то есть в среднем команда забивает по 1.6 гола за игру – весьма приличный показатель для клуба середины таблицы. Однако в обороне дела обстоят не так радужно: за этот же отрезок команда пропустила 7 голов.

Дома «Хетафе» может создавать давление за счeт плотной игры в центре поля и организованной обороны, особенно против команд, действующих первым номером.

«Реал»

«Реал» после 32 туров занимает вторую строчку в таблице, набрав 69 очков. Килиан Мбаппе – главный бомбардир команды с 33 голами в 50 матчах. Однако команда заметно устала после матчей Лиги чемпионов, где уступила «Арсеналу» и потеряла тонус.

В последних 5 играх «сливочные» забили всего 4 мяча, в среднем – по 0.8 за матч. При этом в обороне мадридцы пропускают по 1.4 гола за игру за тот же отрезок. Снижение результативности может быть связано как с ротацией состава, так и с плотным календарeм.

Тем не менее, «Реал» по-прежнему остаeтся крайне опасным, особенно в матчах против соперников, позволяющих играть первым номером.

Факты о командах

«Хетафе»

Забивает в 5 из 7 последних матчей

В последних 5 матчах: 8 голов забито, 7 пропущено

Средний показатель голов: 1.6 забитых, 1.4 пропущенных

«Реал»

Забивает в 10 последних матчах Ла Лиги

В последних 5 матчах: 4 забито, 7 пропущено

Средний показатель голов: 0.8 забитых, 1.4 пропущенных

Личные встречи 12% (4) 6% (2) 82% (28) 24 Забитых мячей 78 0.71 В среднем за матч 2.29 3:1 Крупнейшая победа 7:3 Самый результативный матч: 7:3 Испания. Примера, 33 тур Хетафе 0 : 1 Реал Испания. Примера, 15 тур Реал 2 : 0 Хетафе Испания. Примера, 20 тур Хетафе 0 : 2 Реал Испания. Примера, 4 тур Реал 2 : 1 Хетафе Испания. Примера, 34 тур Реал 1 : 0 Хетафе Испания. Примера, 8 тур Хетафе 0 : 1 Реал Испания. Примера, 31 тур Реал 2 : 0 Хетафе Испания. Примера, 19 тур Хетафе 1 : 0 Реал Испания. Примера, 33 тур Хетафе 0 : 0 Реал Испания. Примера, 1 тур Реал 2 : 0 Хетафе Испания. Примера, 33 тур Реал 1 : 0 Хетафе Испания. Примера, 19 тур Хетафе 0 : 3 Реал Испания. Примера, 34 тур Хетафе 0 : 0 Реал Испания. Примера, 1 тур Реал 2 : 0 Хетафе Испания. Примера, 27 тур Реал 3 : 1 Хетафе Испания. Примера, 8 тур Хетафе 1 : 2 Реал Испания. Примера, 33 тур Хетафе 1 : 5 Реал Испания. Примера, 14 тур Реал 4 : 1 Хетафе Испания. Примера, 38 тур Реал 7 : 3 Хетафе Испания. Примера, 19 тур Хетафе 0 : 3 Реал Испания. Примера, 24 тур Хетафе 0 : 3 Реал Испания. Примера, 5 тур Реал 4 : 1 Хетафе Испания. Примера, 21 тур Реал 4 : 0 Хетафе Испания. Примера, 2 тур Хетафе 2 : 1 Реал Испания. Примера, 22 тур Хетафе 0 : 1 Реал Испания. Примера, 3 тур Реал 4 : 2 Хетафе Испания. Примера, 36 тур Реал 4 : 0 Хетафе Испания. Примера, 17 тур Хетафе 2 : 3 Реал Испания. Примера, 28 тур Хетафе 2 : 4 Реал Испания. Примера, 9 тур Реал 2 : 0 Хетафе Испания. Примера, 32 тур Реал 3 : 2 Хетафе Испания. Примера, 13 тур Хетафе 3 : 1 Реал Испания. Примера, 25 тур Реал 0 : 1 Хетафе Испания. Примера, 6 тур Хетафе 0 : 1 Реал

Прогноз на матч «Хетафе» – «Реал»

Форма «Реала» немного просела в последних турах, особенно на фоне вылета из Лиги чемпионов. Тем не менее, команда по-прежнему борется за титул, а класс игроков позволяет добиваться результата даже в непростых ситуациях.

«Хетафе» не будет просто отсиживаться в обороне. Их текущая форма в атаке и желание закрепиться в середине таблицы дают основания ожидать, что хозяева смогут поразить ворота фаворита. Учитывая не самую надeжную оборону «Реала», вариант с обменом голами выглядит логично.

Наиболее вероятный сценарий – победа «Реала» в непростом матче с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки и коэффициенты