23 апреля на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в рамках 33 тура испанской Ла Лиги состоится матч между «Хетафе» и мадридским «Реалом». Хозяева находятся в середине таблицы, но имеют неплохую форму в атаке, в то время как «Реал» продолжает борьбу за чемпионство, несмотря на недавние осечки.
«Хетафе»
«Хетафе» показывает характер в последних турах, несмотря на нестабильные результаты. Команда находится на 12-м месте и набрала 39 очков после 32 матчей. Основным оружием в атаке является Мауро Арамбарри, который забил 9 голов в 32 встречах.
В последних 5 матчах «Хетафе» отличился 8 раз, то есть в среднем команда забивает по 1.6 гола за игру – весьма приличный показатель для клуба середины таблицы. Однако в обороне дела обстоят не так радужно: за этот же отрезок команда пропустила 7 голов.
Дома «Хетафе» может создавать давление за счeт плотной игры в центре поля и организованной обороны, особенно против команд, действующих первым номером.
«Реал»
«Реал» после 32 туров занимает вторую строчку в таблице, набрав 69 очков. Килиан Мбаппе – главный бомбардир команды с 33 голами в 50 матчах. Однако команда заметно устала после матчей Лиги чемпионов, где уступила «Арсеналу» и потеряла тонус.
В последних 5 играх «сливочные» забили всего 4 мяча, в среднем – по 0.8 за матч. При этом в обороне мадридцы пропускают по 1.4 гола за игру за тот же отрезок. Снижение результативности может быть связано как с ротацией состава, так и с плотным календарeм.
Тем не менее, «Реал» по-прежнему остаeтся крайне опасным, особенно в матчах против соперников, позволяющих играть первым номером.
Факты о командах
«Хетафе»
- Забивает в 5 из 7 последних матчей
- В последних 5 матчах: 8 голов забито, 7 пропущено
- Средний показатель голов: 1.6 забитых, 1.4 пропущенных
«Реал»
- Забивает в 10 последних матчах Ла Лиги
- В последних 5 матчах: 4 забито, 7 пропущено
- Средний показатель голов: 0.8 забитых, 1.4 пропущенных
Прогноз на матч «Хетафе» – «Реал»
Форма «Реала» немного просела в последних турах, особенно на фоне вылета из Лиги чемпионов. Тем не менее, команда по-прежнему борется за титул, а класс игроков позволяет добиваться результата даже в непростых ситуациях.
«Хетафе» не будет просто отсиживаться в обороне. Их текущая форма в атаке и желание закрепиться в середине таблицы дают основания ожидать, что хозяева смогут поразить ворота фаворита. Учитывая не самую надeжную оборону «Реала», вариант с обменом голами выглядит логично.
Наиболее вероятный сценарий – победа «Реала» в непростом матче с голами с обеих сторон.
Рекомендованные ставки и коэффициенты
- Победа «Реала» и обе забьют – коэффициент 3.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95