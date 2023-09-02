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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Хетафе
Реал - Хетафе: обзор матча 02 сентября 2023
Реал
02.09.2023, суббота, 17:15
Испания. Примера, 4 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
47'
Хоселу
90+5'
Д. Беллингем
11'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Хетафе
ГОЛ! 2:1!
Д. Беллингем
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Х. Анхель Кармона
90'
+3
Замена
Э. Лосано
️️️️
Б. Майорал
87'
Желтая карточка
Б. Майорал
84'
Желтая карточка
Г. Альварес
81'
Желтая карточка
Х. Иглесиас
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
О. Чуамени
80'
77'
Замена
Х. Анхель Кармона
️️️️
Д. Суарес
77'
Замена
Х. Мата
️️️️
Х. Латаса
Замена
Б. Диас
️️️️
Л. Модрич
77'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
76'
68'
Желтая карточка
Д. Сорья
58'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
К. Аленья
Желтая карточка
Т. Кроос
51'
ГОЛ! 1:1!
Хоселу
47'
Замена
Начо
️️️️
Ф. Гарсия
46'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Э. Камавинга
46'
46'
Замена
М. Арамбарри
️️️️
О. Альдрете
Желтая карточка
А. Рюдигер
45'
+3
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Майорал
7'
Желтая карточка
Х. Латаса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ЦФ
Хетафе
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
30
Горка Ривера
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Кепа
11
Гарсия
22
Рюдигер
5
Алаба
26
Карвахаль
14
Чуамени
14
Модрич
6
Камавинга
5
Беллингем
11
Родриго
13
Хоселу
3-2-2-2
13
Сорья
23
Митрович
17
Альварес
2
Джене
22
Суарес
15
Альдрете
10
Аленья
88
Максимович
9
Латаса
9
Майорал
11
Гарсия
6
Начо
6
Начо
11
Гарсия
14
Чуамени
8
Вальверде
8
Вальверде
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Кроос
8
Кроос
6
Камавинга
14
Модрич
21
Диас
21
Диас
14
Модрич
26
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
26
Карвахаль
10
Аленья
2
Иглесиас
2
Иглесиас
10
Аленья
22
Суарес
22
Кармона
22
Кармона
22
Суарес
15
Альдрете
8
Арамбарри
8
Арамбарри
15
Альдрете
9
Латаса
17
Мата
17
Мата
9
Латаса
9
Майорал
11
Лосано
11
Лосано
9
Майорал
Остались в запасе
Реал
Хетафе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
10
Нико Пас
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
30
Горка Ривера
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
10
Нико Пас
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
30
Горка Ривера
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Реал - Хетафе
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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