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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Хетафе
Реал - Хетафе: обзор матча 27 января 2013
Реал
27.01.2013, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 21 тур
4 : 0
Завершен
Хетафе
53'
С. Рамос
62'
К. Роналду
65'
К. Роналду
72'
К. Роналду (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Хетафе
88'
Желтая карточка
Алексис
76'
Замена
А. Васкес
️️️️
А. Колунга
Замена
К. Бензема
️️️️
К. Роналду
73'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
К. Роналду
72'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
М. Озил
69'
69'
Замена
Мичел
️️️️
Х. Торрес
66'
Замена
Уго
️️️️
П. Сарабия
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
65'
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
62'
56'
Желтая карточка
А. Лопо
54'
Желтая карточка
М. Анхель Мойя
ГОЛ! 1:0!
С. Рамос
53'
Замена
С. Хедира
️️️️
Р. Альбиоль
46'
31'
Желтая карточка
Х. Гавилан
Желтая карточка
М. Озил
27'
19'
Желтая карточка
М. Торрес
14'
Желтая карточка
П. Сарабия
Желтая карточка
Р. Альбиоль
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Мигель Торрес
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
(К)
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ОП
8
Борха
ОП
17
Диего Кастро
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
28
Диего Бенито
ЦП
8
Мичел
ЦП
10
Уго
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Адан
17
Коэнтрау
6
Карвалью
39
Альбиоль
93
Рамос
2
Эссьен
10
Модрич
10
Озил
11
Ди Мария
9
Игуаин
7
Роналду
4-2-3-1
13
Мойя
20
Валера
4
Алексис
22
Лопо
23
Торрес
25
Торрес
8
Борха
7
Сарабия
17
Кастро
14
Гавилан
27
Колунга
39
Альбиоль
28
Хедира
28
Хедира
39
Альбиоль
10
Озил
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
9
Бензема
7
Роналду
25
Торрес
8
Мичел
8
Мичел
25
Торрес
7
Сарабия
10
Уго
10
Уго
7
Сарабия
27
Колунга
9
Васкес
9
Васкес
27
Колунга
Остались в запасе
Реал
Хетафе
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
28
Диего Бенито
ЦП
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
Остались в запасе
28
Диего Бенито
ЦП
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Реал - Хетафе
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 14:55 (прямая)
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