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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал
Хетафе - Реал: обзор матча 04 февраля 2012
Хетафе
04.02.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
0 : 1
Завершен
Реал
18'
С. Рамос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал
Замена
Э. Гранеро
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
Т. Масилела
Желтая карточка
Х. Арисменди
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
Замена
Х. Арисменди
️️️️
А. Баррада
Замена
М. Ласен
️️️️
Ф. Каскеро
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Кака
Замена
Х. Гавилан
️️️️
П. Риос
Желтая карточка
Мику
Желтая карточка
Ф. Каскеро
Желтая карточка
К. Диас
Желтая карточка
Х. Родригес
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Рамос
Пас отдал
М. Озил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
22
Франциско Каскеро
(К)
ЦП
10
Абделазиз Баррада
АП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Кака
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-2-3-1
13
Мойя
24
Масилела
6
Диас
23
Торрес
20
Валера
22
Родригес
22
Каскеро
17
Кастро
10
Баррада
16
Риос
20
Мику
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
3
Пепе
17
Коэнтрау
19
Диарра
3
Алонсо
10
Озил
10
Кака
7
Роналду
9
Бензема
16
Риос
14
Гавилан
14
Гавилан
16
Риос
22
Каскеро
25
Ласен
25
Ласен
22
Каскеро
10
Баррада
14
Арисменди
14
Арисменди
10
Баррада
10
Озил
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Озил
10
Кака
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Кака
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
Остались в запасе
Хетафе
Реал
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
21
Рубен Перес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
21
Рубен Перес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Хетафе - Реал
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
0
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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