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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Хетафе
Реал - Хетафе: обзор матча 31 октября 2009
Реал
31.10.2009, суббота, 20:00
Испания. Примера, 9 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
57'
Г. Игуаин
60'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Хетафе
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Кака
Замена
Рауль
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
Марио
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Д. Парехо
Замена
Ф. Гаго
️️️️
К. Бензема
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Ману
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Бензема
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Марсело
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Д. Боатенг
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
Х. Алонсо
Красная карточка
Р. Альбиоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ПЗ
17
Фабио Селестини
(К)
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
10
Даниэль Парехо
АП
14
Педро Леон
ПВ
7
Ману
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
7
Рауль
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Касильяс
39
Альбиоль
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
5
Арбелоа
19
Диарра
3
Алонсо
10
Кака
9
Игуаин
9
Бензема
4-2-3-1
19
Устари
23
Торрес
6
Диас
3
Марио
2
Мане
17
Селестини
18
Боатенг
7
Ману
10
Парехо
14
Леон
9
Сольдадо
9
Бензема
5
Гаго
5
Гаго
9
Бензема
10
Кака
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
10
Кака
9
Игуаин
7
Рауль
7
Рауль
9
Игуаин
7
Ману
14
Гавилан
14
Гавилан
7
Ману
10
Парехо
8
Гонсалес
8
Гонсалес
10
Парехо
18
Боатенг
25
Альбин
25
Альбин
18
Боатенг
Остались в запасе
Реал
Хетафе
25
Ежи Дудек
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
Главный тренер
Виктор Муньос
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Виктор Муньос
Статистика матча Реал - Хетафе
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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