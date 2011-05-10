Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Хетафе
Реал - Хетафе: обзор матча 10 мая 2011
Реал
10.05.2011, вторник, 23:55
Испания. Примера, 36 тур
4 : 0
Завершен
Хетафе
24'
К. Роналду
58'
К. Роналду
77'
К. Бензема
90+2'
К. Роналду (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Хетафе
ГОЛ с пенальти! 4:0!
К. Роналду
+2
Замена
Т. Мехиас
️️️️
А. Адан
Желтая карточка
Л. Диарра
ГОЛ! 3:0!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Алонсо
Замена
Э. Адебайор
️️️️
М. Озил
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
Мане
Замена
Борха
️️️️
Д. Парехо
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
П. Москера
️️️️
Ф. Каскеро
Желтая карточка
Р. Карвалью
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
Замена
Мику
️️️️
А. Сардинеро
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
(К)
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ПЗ
14
Хавьер Арисменди
ЛВ
18
Дерек Боатенг
ЦП
22
Франциско Каскеро
(К)
ЦП
10
Даниэль Парехо
АП
77
Адриан Сардинеро
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Реал
25
Томас Мехиас
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
87
Пабло Пинтос
ПЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
6
Альберто Эскази
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Борха
ЦП
20
Мику
ЦФ
4-2-2-2
1
Адан
12
Марсело
6
Карвалью
3
Пепе
5
Арбелоа
19
Диарра
3
Алонсо
10
Озил
11
Ди Мария
9
Игуаин
7
Роналду
4-2-3-1
19
Устари
23
Торрес
3
Марио
6
Диас
2
Мане
18
Боатенг
22
Каскеро
77
Сардинеро
10
Парехо
14
Арисменди
27
Колунга
1
Адан
25
Мехиас
25
Мехиас
1
Адан
10
Озил
25
Адебайор
25
Адебайор
10
Озил
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
22
Каскеро
5
Москера
5
Москера
22
Каскеро
10
Парехо
8
Борха
8
Борха
10
Парехо
77
Сардинеро
20
Мику
20
Мику
77
Сардинеро
Остались в запасе
Реал
Хетафе
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
6
Альберто Эскази
ЦП
13
Жорди Кодина
ВР
87
Пабло Пинтос
ПЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Остались в запасе
6
Альберто Эскази
ЦП
13
Жорди Кодина
ВР
87
Пабло Пинтос
ПЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Реал - Хетафе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Реал
Хетафе
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
3
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
Вчера, 12:45
6
Беллингем признался, что не умеет готовить и водить машину
Вчера, 01:00
4
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
3
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
Вчера, 12:45
6
Беллингем признался, что не умеет готовить и водить машину
Вчера, 01:00
4
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+