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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Хетафе
Реал - Хетафе: обзор матча 22 сентября 2013
Реал
22.09.2013, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 5 тур
4 : 1
Завершен
Хетафе
19'
Пепе
34'
К. Роналду (П)
59'
Иско
90+2'
К. Роналду
4'
А. Лафита
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Хетафе
ГОЛ! 4:1!
К. Роналду
Пас отдал
С. Хедира
90'
+2
85'
Красная карточка
Мичел
Замена
Хесе
️️️️
Иско
83'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
78'
Замена
Л. Модрич
️️️️
А. Ильярраменди
74'
68'
Замена
Р.
️️️️
А. Арройо
ГОЛ! 3:1!
Иско
Пас отдал
К. Роналду
59'
46'
Замена
Р. Лаго
️️️️
С. Эскудеро
45'
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Лафита
Желтая карточка
Д. Карвахаль
44'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Роналду
34'
33'
Желтая карточка
Мичел
ГОЛ! 1:1!
Пепе
19'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Лафита
Пас отдал
Мичел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛП
5
Педро Москера
ОП
8
Мичел
ОП
7
Анхель Лафита
ЦП
14
Педро Леон
(К)
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал
88
Хесус Фернандес
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Борха
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
4-2-2-2
13
Лопес
5
Арбелоа
6
Начо
3
Пепе
14
Карвахаль
14
Ильярраменди
28
Хедира
22
Иско
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-2-2-1-1
13
Мойя
2
Арройо
17
Лопес
4
Алексис
18
Эскудеро
5
Москера
8
Мичел
7
Лафита
17
Кастро
14
Леон
20
Мику
14
Ильярраменди
10
Модрич
10
Модрич
14
Ильярраменди
22
Иско
10
Хесе
10
Хесе
22
Иско
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
18
Эскудеро
3
Лаго
3
Лаго
18
Эскудеро
2
Арройо
3
Рафа
3
Рафа
2
Арройо
7
Лафита
7
Сарабия
7
Сарабия
7
Лафита
Остались в запасе
Реал
Хетафе
88
Хесус Фернандес
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Жорди Кодина
ВР
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Борха
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Борха
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Реал - Хетафе
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 20:55 (прямая)
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