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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал
Хетафе - Реал: обзор матча 16 февраля 2014
Хетафе
16.02.2014, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 24 тур
0 : 3
Завершен
Реал
5'
Хесе
28'
К. Бензема
67'
Л. Модрич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал
83'
Замена
Каземиро
️️️️
А. Ди Мария
78'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Л. Модрич
76'
Желтая карточка
А. Ди Мария
74'
Желтая карточка
Л. Модрич
73'
Замена
Иско
️️️️
К. Бензема
Замена
П. Сарабия
️️️️
П. Леон
71'
Желтая карточка
Борха
68'
67'
ГОЛ! 0:3!
Л. Модрич
Пас отдал
Марсело
Замена
М. Ласен
️️️️
Борха
65'
Замена
А. Лафита
️️️️
А. Колунга
55'
53'
Желтая карточка
К. Бензема
Желтая карточка
Алексис
53'
Желтая карточка
Х. Родригес
36'
34'
Травма
А. Ди Мария
28'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
А. Ди Мария
27'
Желтая карточка
Г. Бэйл
5'
ГОЛ! 0:1!
Хесе
Пас отдал
Г. Бэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Карлос Вигарай
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
(К)
ЛП
8
Борха
ОП
22
Хуан Родригес
ОП
17
Диего Кастро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
29
Давид Форньес
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
19
Саммир
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
4-2-2-1-1
13
Мойя
2
Вигарай
17
Лопес
4
Алексис
20
Валера
8
Борха
22
Родригес
14
Гавилан
17
Кастро
14
Леон
27
Колунга
4-1-1-3-1
13
Лопес
5
Арбелоа
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
3
Алонсо
10
Модрич
11
Ди Мария
18
Бэйл
10
Хесе
9
Бензема
27
Колунга
7
Лафита
7
Лафита
27
Колунга
8
Борха
25
Ласен
25
Ласен
8
Борха
14
Леон
7
Сарабия
7
Сарабия
14
Леон
11
Ди Мария
5
Каземиро
5
Каземиро
11
Ди Мария
10
Модрич
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
10
Модрич
9
Бензема
22
Иско
22
Иско
9
Бензема
Остались в запасе
Хетафе
Реал
29
Давид Форньес
ЦЗ
13
Жорди Кодина
ВР
19
Саммир
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
29
Давид Форньес
ЦЗ
13
Жорди Кодина
ВР
19
Саммир
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Хетафе - Реал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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