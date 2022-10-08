Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал
Хетафе - Реал: обзор матча 08 октября 2022
Хетафе
08.10.2022, суббота, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
0 : 1
Завершен
Реал
3'
Э. Милитао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Реал
89'
Замена
М. Диас
️️️️
Родриго
83'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Э. Камавинга
83'
Замена
Начо
️️️️
Э. Милитао
Замена
Х. Сеоане
️️️️
А. Алгобия
83'
Замена
Ж. Амави
️️️️
Ф. Ангилери
83'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Б. Майорал
66'
Замена
Порту
️️️️
К. Аленья
66'
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Милитао
Пас отдал
Л. Модрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
20
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Порту
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Реал
30
Лукас Каньисарес
ВР
1
Луис Лопес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
22
Дуарте
23
Митрович
2
Джене
26
Ангилери
22
Суарес
10
Аленья
27
Алгобия
6
Милья
20
Майорал
19
Унал
4-1-3-2
13
Лунин
26
Карвахаль
5
Алаба
22
Рюдигер
3
Милитао
14
Чуамени
14
Модрич
6
Камавинга
8
Вальверде
11
Родриго
7
Винисиус
26
Ангилери
23
Амави
23
Амави
26
Ангилери
27
Алгобия
20
Сеоане
20
Сеоане
27
Алгобия
10
Аленья
10
Порту
10
Порту
10
Аленья
20
Майорал
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
20
Майорал
3
Милитао
6
Начо
6
Начо
3
Милитао
6
Камавинга
10
Асенсио
10
Асенсио
6
Камавинга
11
Родриго
9
Диас
9
Диас
11
Родриго
Остались в запасе
Хетафе
Реал
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
30
Лукас Каньисарес
ВР
1
Луис Лопес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукас Каньисарес
ВР
1
Луис Лопес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Хетафе - Реал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Новости команд
Все
Хетафе
Реал
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
Вчера, 20:46
Мбаппе обогнал Роналдо в списке лучших бомбардиров «Реала»
Вчера, 16:16
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:03
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
Вчера, 20:46
Мбаппе обогнал Роналдо в списке лучших бомбардиров «Реала»
Вчера, 16:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+