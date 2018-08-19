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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Хетафе
Реал - Хетафе: обзор матча 19 августа 2018
Реал
19.08.2018, воскресенье, 23:15
Испания. Примера, 1 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
20'
Д. Карвахаль
51'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Хетафе
79'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
79'
Желтая карточка
Л. Кабрера
77'
Желтая карточка
М. Арамбарри
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
77'
71'
Замена
Анхель
️️️️
Х. Молина
Замена
Л. Модрич
️️️️
Д. Себальос
71'
Желтая карточка
Марсело
68'
64'
Замена
И. Альехо
️️️️
Ф. Портильо
63'
Желтая карточка
Х. Мата
58'
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Ндиайе
Замена
Каземиро
️️️️
Иско
58'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
51'
42'
Желтая карточка
Д. Джене
41'
Желтая карточка
А. Ндиайе
27'
Желтая карточка
Х. Молина
ГОЛ! 1:0!
Д. Карвахаль
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
14
Иван Альехо
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
4-2-3-1
1
Навас
12
Марсело
6
Начо
93
Рамос
14
Карвахаль
8
Кроос
25
Себальос
10
Асенсио
22
Иско
18
Бэйл
9
Бензема
4-3-2-1
13
Сорья
22
Суарес
18
Гонсалес
6
Кабрера
2
Джене
10
Сибасаки
88
Максимович
8
Арамбарри
20
Портильо
21
Ндиайе
19
Молина
22
Иско
5
Каземиро
5
Каземиро
22
Иско
25
Себальос
14
Модрич
14
Модрич
25
Себальос
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
20
Портильо
14
Альехо
14
Альехо
20
Портильо
19
Молина
9
Анхель
9
Анхель
19
Молина
21
Ндиайе
17
Мата
17
Мата
21
Ндиайе
Остались в запасе
Реал
Хетафе
7
Винисиус
ЛВ
1
Тибо Куртуа
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
7
Винисиус
ЛВ
1
Тибо Куртуа
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Реал - Хетафе
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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