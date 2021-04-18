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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал
Хетафе - Реал: обзор матча 18 апреля 2021
Хетафе
18.04.2021, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал
Замена
Х. Миранда
️️️️
Э. Унал
90'
Желтая карточка
М. Кукурелья
86'
78'
Замена
С. Аррибас
️️️️
М. Асенсио
Замена
Д. Суарес
️️️️
К. Аленья
76'
Желтая карточка
Анхель
75'
Замена
Анхель
️️️️
Х. Мата
65'
65'
Замена
А. Бланко
️️️️
Родриго
65'
Замена
К. Бензема
️️️️
М. Диас
Желтая карточка
А. Ньом
58'
54'
Желтая карточка
Винисиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
11
Хосете Миранда
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-1-3-2
13
Сорья
17
Оливера
17
Кукурелья
2
Джене
12
Ньом
24
Тимор
8
Арамбарри
88
Максимович
10
Аленья
17
Мата
20
Унал
4-1-3-2
1
Куртуа
20
Одриосола
23
Чуст
3
Милитао
12
Марсело
20
Модрич
10
Асенсио
22
Иско
7
Винисиус
9
Диас
11
Родриго
10
Аленья
22
Суарес
22
Суарес
10
Аленья
20
Унал
11
Миранда
11
Миранда
20
Унал
17
Мата
9
Анхель
9
Анхель
17
Мата
11
Родриго
8
Бланко
8
Бланко
11
Родриго
10
Асенсио
11
Аррибас
11
Аррибас
10
Асенсио
9
Диас
9
Бензема
9
Бензема
9
Диас
Остались в запасе
Хетафе
Реал
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
5
Пабло Рамон
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Остались в запасе
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
5
Пабло Рамон
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Хетафе - Реал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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