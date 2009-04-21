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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Хетафе
Реал - Хетафе: обзор матча 21 апреля 2009
Реал
21.04.2009, вторник, 23:00
Испания. Примера, 32 тур
3 : 2
Завершен
Хетафе
45+1'
Г. Игуаин
88'
Гути
90+3'
Г. Игуаин
11'
Р. Сольдадо
86'
Х. Анхель Альбин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Хетафе
ГОЛ! 3:2!
Г. Игуаин
+3
+2
Желтая карточка
К. Диас
Желтая карточка
Марсело
+2
Пенальти не реализован!
Ф. Каскеро
Красная карточка
Пепе
ГОЛ! 2:2!
Гути
ГОЛ! 1:2!
Х. Анхель Альбин
Пас отдал
Х. Гавилан
Желтая карточка
В. Стойкович
Желтая карточка
Г. Игуаин
Замена
И. Уче
️️️️
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Р. Дренте
Замена
Р. Дренте
️️️️
А. Роббен
Замена
️️️️
Ф. Каннаваро
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Ману
Желтая карточка
Пепе
Замена
Д. Беленгуэр
️️️️
Марио
Замена
А. Роббен
️️️️
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Рауль
+1
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
Ф. Гаго
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Э. Гранеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЛП
14
Гути
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ПП
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Хетафе
88
Владимир Стойкович
ВР
3
Рафа
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Франциско Каскеро
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ПП
7
Ману
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
4-4-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
0
Каннаваро
93
Рамос
8
ван дер Ваарт
14
Гути
5
Гаго
9
Игуаин
21
Хунтелаар
7
Рауль
4-4-2
88
Стойкович
21
Кортес
3
Марио
6
Диас
3
Рафа
23
Гранеро
22
Каскеро
8
Полански
14
Гавилан
9
Сольдадо
7
Ману
Роббен
87
Дренте
87
Дренте
Роббен
8
ван дер Ваарт
10
Роббен
10
Роббен
8
ван дер Ваарт
3
Марио
4
Беленгуэр
4
Беленгуэр
3
Марио
7
Ману
25
Альбин
25
Альбин
7
Ману
9
Сольдадо
14
Уче
14
Уче
9
Сольдадо
Остались в запасе
Реал
Хетафе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
19
Оскар Устари
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
Главный тренер
Виктор Муньос
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Виктор Муньос
Статистика матча Реал - Хетафе
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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