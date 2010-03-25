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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал
Хетафе - Реал: обзор матча 25 марта 2010
Хетафе
25.03.2010, четверг, 22:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 4
Завершен
Реал
38'
Д. Парехо
80'
П. Леон
16'
К. Роналду
23'
Г. Игуаин
25'
Г. Игуаин
37'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал
Замена
П. Москера
️️️️
Х. Алонсо
Желтая карточка
Мику
Желтая карточка
Э. Гарай
Замена
Гути
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 2:4!
П. Леон
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Ф. Каскеро
Замена
Рауль
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
Ф. Гаго
Желтая карточка
Марио
Замена
Ману
️️️️
Х. Гавилан
Замена
Ф. Селестини
️️️️
Д. Парехо
Травма
И. Касильяс
ГОЛ! 1:4!
Д. Парехо
Пас отдал
Ф. Каскеро
ГОЛ! 0:4!
К. Роналду
Пас отдал
С. Рамос
ГОЛ! 0:3!
Г. Игуаин
Пас отдал
Ф. Гаго
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Р.
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛВ
18
Дерек Боатенг
ЦП
22
Франциско Каскеро
(К)
ЦП
10
Даниэль Парехо
АП
14
Педро Леон
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
12
Марсело
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
14
Гути
ЦП
7
Рауль
ЦФ
4-2-3-1
19
Устари
2
Мане
3
Рафа
3
Марио
21
Кортес
18
Боатенг
22
Каскеро
14
Гавилан
10
Парехо
14
Леон
20
Мику
4-4-2
12
Касильяс
39
Альбиоль
24
Гарай
93
Рамос
5
Арбелоа
23
Гранеро
5
Гаго
3
Алонсо
8
ван дер Ваарт
9
Игуаин
7
Роналду
10
Парехо
17
Селестини
17
Селестини
10
Парехо
14
Гавилан
7
Ману
7
Ману
14
Гавилан
22
Каскеро
25
Альбин
25
Альбин
22
Каскеро
3
Алонсо
5
Москера
5
Москера
3
Алонсо
9
Игуаин
14
Гути
14
Гути
9
Игуаин
8
ван дер Ваарт
7
Рауль
7
Рауль
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Хетафе
Реал
13
Жорди Кодина
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
25
Ежи Дудек
ВР
12
Марсело
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
12
Марсело
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Хетафе - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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