Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал
Хетафе - Реал: обзор матча 03 января 2011
Хетафе
03.01.2011, понедельник, 23:55
Испания. Примера, 17 тур
2 : 3
Завершен
Реал
29'
Д. Парехо
85'
Х. Анхель Альбин
11'
К. Роналду (П)
19'
М. Озил
57'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал
Желтая карточка
П. Москера
+4
Замена
Э. Гарай
️️️️
М. Озил
ГОЛ! 2:3!
Х. Анхель Альбин
Вторая желтая
А. Арбелоа
Замена
П. Москера
️️️️
Ману
Замена
Кака
️️️️
К. Бензема
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Х. Гавилан
Желтая карточка
Мику
ГОЛ! 1:3!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
Желтая карточка
А. Ди Мария
Желтая карточка
С. Хедира
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
П. Риос
Желтая карточка
А. Арбелоа
Замена
С. Хедира
️️️️
Л. Диарра
Желтая карточка
Д. Парехо
ГОЛ! 1:2!
Д. Парехо
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
К. Диас
20'
19'
ГОЛ! 0:2!
М. Озил
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
Д. Боатенг
16'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛВ
18
Дерек Боатенг
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Ману
(К)
АП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
78
Ибрахим Каш
ПЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
14
Педро Леон
ПВ
4-2-3-1
13
Кодина
2
Мане
6
Диас
3
Рафа
23
Торрес
18
Боатенг
10
Парехо
14
Гавилан
7
Ману
16
Риос
20
Мику
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
39
Альбиоль
93
Рамос
12
Марсело
19
Диарра
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
7
Ману
5
Москера
5
Москера
7
Ману
14
Гавилан
22
Каскеро
22
Каскеро
14
Гавилан
16
Риос
25
Альбин
25
Альбин
16
Риос
10
Озил
24
Гарай
24
Гарай
10
Озил
19
Диарра
28
Хедира
28
Хедира
19
Диарра
9
Бензема
10
Кака
10
Кака
9
Бензема
Остались в запасе
Хетафе
Реал
19
Оскар Устари
ВР
78
Ибрахим Каш
ПЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Антонио Адан
ВР
5
Фернандо Гаго
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
78
Ибрахим Каш
ПЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
5
Фернандо Гаго
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Хетафе - Реал
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Хетафе
Реал
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
3
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
Вчера, 12:45
6
Беллингем признался, что не умеет готовить и водить машину
Вчера, 01:00
4
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
3
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
Вчера, 12:45
6
Беллингем признался, что не умеет готовить и водить машину
Вчера, 01:00
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+