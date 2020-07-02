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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Хетафе
Реал - Хетафе: обзор матча 02 июля 2020
Реал
02.07.2020, четверг, 23:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
79'
С. Рамос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Хетафе
Желтая карточка
М. Диас
90'
+4
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
90'
+2
84'
Замена
Ф. Файр
️️️️
Д. Тимор
84'
Замена
Анхель
️️️️
М. Арамбарри
83'
Желтая карточка
М. Арамбарри
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Рамос
79'
75'
Замена
Джейсон
️️️️
Д. Суарес
75'
Замена
Х. Молина
️️️️
Х. Мата
72'
Желтая карточка
Х. Мата
70'
Замена
У. Дуро
️️️️
М. Кукурелья
Замена
М. Асенсио
️️️️
Винисиус
64'
Замена
Родриго
️️️️
Иско
64'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Модрич
63'
52'
Желтая карточка
Д. Суарес
Желтая карточка
Э. Милитао
47'
47'
Желтая карточка
А. Ньом
Желтая карточка
Л. Модрич
45'
+4
Замена
Э. Милитао
️️️️
Р. Варан
33'
Желтая карточка
С. Рамос
26'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
15'
1'
Желтая карточка
Д. Тимор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Хетафе
1
Маркос Лавин
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
23
Джейсон
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
22
Иско
9
Бензема
3-3-2-1
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
3
Этчейта
12
Ньом
24
Тимор
17
Кукурелья
88
Максимович
8
Арамбарри
17
Мата
7
Винисиус
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Винисиус
22
Иско
11
Родриго
11
Родриго
22
Иско
19
Варан
3
Милитао
3
Милитао
19
Варан
20
Модрич
8
Вальверде
8
Вальверде
20
Модрич
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
22
Суарес
23
Джейсон
23
Джейсон
22
Суарес
24
Тимор
76
Файр
76
Файр
24
Тимор
17
Кукурелья
9
Дуро
9
Дуро
17
Кукурелья
8
Арамбарри
9
Анхель
9
Анхель
8
Арамбарри
17
Мата
19
Молина
19
Молина
17
Мата
Остались в запасе
Реал
Хетафе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
21
Браим Диас
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Маркос Лавин
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
21
Браим Диас
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
1
Маркос Лавин
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Реал - Хетафе
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Альфредо ди Стефано
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