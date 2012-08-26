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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал
Хетафе - Реал: обзор матча 26 августа 2012
Хетафе
26.08.2012, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 1
Завершен
Реал
53'
Х. Валера
74'
А. Баррада
27'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал
90'
+2
Красная карточка
Ф. Коэнтрау
Желтая карточка
Х. Торрес
89'
Замена
М. Ласен
️️️️
А. Баррада
85'
79'
Замена
А. Мората
️️️️
А. Ди Мария
75'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
74'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Марсело
ГОЛ! 2:1!
А. Баррада
Пас отдал
А. Колунга
74'
Замена
А. Колунга
️️️️
Мику
70'
59'
Замена
К. Бензема
️️️️
Л. Диарра
Желтая карточка
Мичел
54'
ГОЛ! 1:1!
Х. Валера
53'
Замена
А. Лопо
️️️️
Д. Абрахам
50'
47'
Травма
Х. Алонсо
Желтая карточка
Х. Валера
44'
27'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Мигель Торрес
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛП
8
Мичел
ОП
25
Хавьер Торрес
ОП
7
Анхель Лафита
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ПП
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-3-1
13
Мойя
23
Торрес
19
Абрахам
4
Алексис
20
Валера
8
Мичел
25
Торрес
17
Кастро
7
Лафита
10
Баррада
20
Мику
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
39
Альбиоль
93
Рамос
12
Марсело
3
Алонсо
19
Диарра
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
9
Игуаин
19
Абрахам
22
Лопо
22
Лопо
19
Абрахам
10
Баррада
25
Ласен
25
Ласен
10
Баррада
20
Мику
27
Колунга
27
Колунга
20
Мику
12
Марсело
7
Кальехон
7
Кальехон
12
Марсело
19
Диарра
9
Бензема
9
Бензема
19
Диарра
11
Ди Мария
21
Мората
21
Мората
11
Ди Мария
Остались в запасе
Хетафе
Реал
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Хетафе - Реал
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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