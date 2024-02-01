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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал
Хетафе - Реал: обзор матча 01 февраля 2024
Хетафе
01.02.2024, четверг, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
0 : 2
Завершен
Реал
14'
Хоселу
56'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Реал
88'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Д. Беллингем
88'
Замена
Б. Диас
️️️️
Хоселу
Замена
Х. Мата
️️️️
Б. Майорал
88'
75'
Замена
Родриго
️️️️
Винисиус
56'
ГОЛ! 0:2!
Хоселу
Пас отдал
Винисиус
Замена
Д. Рико
️️️️
Д. Джене
46'
Замена
Х. Латаса
️️️️
Д. Дуарте
46'
46'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
А. Рюдигер
30'
Желтая карточка
Ф. Менди
Желтая карточка
Д. Джене
26'
14'
ГОЛ! 0:1!
Хоселу
Пас отдал
Л. Васкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
(К)
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
6
Луис Милья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Начо
(К)
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Хетафе
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
3
Жорди Мартин
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
3-2-2-1-1
13
Сорья
22
Дуарте
15
Альдрете
17
Альварес
2
Джене
22
Кармона
6
Милья
88
Максимович
11
Гринвуд
9
Майорал
3-1-3-2-1
13
Лунин
22
Рюдигер
6
Начо
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
14
Модрич
5
Беллингем
17
Васкес
7
Винисиус
13
Хоселу
2
Джене
15
Рико
15
Рико
2
Джене
22
Дуарте
9
Латаса
9
Латаса
22
Дуарте
9
Майорал
17
Мата
17
Мата
9
Майорал
5
Беллингем
26
Карвахаль
26
Карвахаль
5
Беллингем
22
Рюдигер
6
Камавинга
6
Камавинга
22
Рюдигер
13
Хоселу
21
Диас
21
Диас
13
Хоселу
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
Остались в запасе
Хетафе
Реал
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
3
Жорди Мартин
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
8
Тони Кроос
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
3
Жорди Мартин
ЛВ
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
8
Тони Кроос
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Хетафе - Реал
1
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
16
5
Офсайды
1
4
Количество передач
416
597
Сейвы
7
2
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.99
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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