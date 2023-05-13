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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Хетафе
Реал - Хетафе: обзор матча 13 мая 2023
Реал
13.05.2023, суббота, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
70'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Хетафе
90'
+3
Желтая карточка
Х. Сеоане
Замена
А. Одриосола
️️️️
Э. Камавинга
84'
84'
Замена
Ж. Амави
️️️️
Г. Альварес
83'
Желтая карточка
Х. Иглесиас
74'
Замена
Х. Сеоане
️️️️
К. Аленья
ГОЛ! 1:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Л. Васкес
70'
66'
Замена
Ф. Ангилери
️️️️
Х. Мата
65'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Порту
65'
Замена
А. Алгобия
️️️️
Б. Майорал
Замена
М. Диас
️️️️
Д. Себальос
61'
Замена
Винисиус
️️️️
Э. Азар
61'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Ф. Вальверде
61'
60'
Желтая карточка
О. Альдрете
Замена
Т. Кроос
️️️️
Ф. Менди
46'
Желтая карточка
Э. Камавинга
41'
28'
Желтая карточка
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Порту
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-1-3-3
1
Куртуа
23
Менди
6
Начо
3
Милитао
14
Чуамени
25
Себальос
6
Камавинга
8
Вальверде
10
Азар
10
Асенсио
17
Васкес
3-2-2-1-2
13
Сорья
23
Митрович
15
Альдрете
17
Альварес
2
Иглесиас
2
Джене
88
Максимович
10
Аленья
10
Порту
9
Майорал
17
Мата
6
Камавинга
20
Одриосола
20
Одриосола
6
Камавинга
8
Вальверде
14
Модрич
14
Модрич
8
Вальверде
23
Менди
8
Кроос
8
Кроос
23
Менди
10
Азар
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Азар
25
Себальос
9
Диас
9
Диас
25
Себальос
17
Альварес
23
Амави
23
Амави
17
Альварес
17
Мата
26
Ангилери
26
Ангилери
17
Мата
10
Аленья
20
Сеоане
20
Сеоане
10
Аленья
9
Майорал
27
Алгобия
27
Алгобия
9
Майорал
10
Порту
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Порту
Остались в запасе
Реал
Хетафе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
6
Луис Милья
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
6
Луис Милья
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Реал - Хетафе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Okko
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Реал
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