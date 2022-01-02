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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал
Хетафе - Реал: обзор матча 02 января 2022
Хетафе
02.01.2022, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Реал
9'
Э. Унал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Реал
Желтая карточка
М. Оливера
90'
+6
87'
Желтая карточка
Каземиро
85'
Замена
Иско
️️️️
Т. Кроос
Замена
А. Ньом
️️️️
Э. Кабако
83'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Э. Унал
83'
Желтая карточка
М. Арамбарри
82'
Замена
Флорентину
️️️️
К. Аленья
74'
67'
Замена
М. Диас
️️️️
Родриго
Замена
Х. Мата
️️️️
С. Рамирес
65'
Желтая карточка
Д. Суарес
56'
46'
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Менди
46'
Замена
Э. Азар
️️️️
М. Асенсио
21'
Желтая карточка
Родриго
ГОЛ! 1:0!
Э. Унал
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Флорентину
ОП
24
Давид Тимор
ОП
17
Хайме Мата
ЦФ
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
23
Кабако
23
Митрович
4
Куэнка
17
Оливера
22
Суарес
10
Аленья
88
Максимович
8
Арамбарри
19
Рамирес
20
Унал
3-1-2-3-1
1
Куртуа
3
Милитао
5
Алаба
23
Менди
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
11
Родриго
10
Асенсио
17
Васкес
9
Бензема
23
Кабако
12
Ньом
12
Ньом
23
Кабако
20
Унал
21
Янкто
21
Янкто
20
Унал
10
Аленья
12
Флорентину
12
Флорентину
10
Аленья
19
Рамирес
17
Мата
17
Мата
19
Рамирес
23
Менди
12
Марсело
12
Марсело
23
Менди
8
Кроос
22
Иско
22
Иско
8
Кроос
10
Асенсио
10
Азар
10
Азар
10
Асенсио
11
Родриго
9
Диас
9
Диас
11
Родриго
Остались в запасе
Хетафе
Реал
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Хетафе - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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