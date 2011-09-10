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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Хетафе
Реал - Хетафе: обзор матча 10 сентября 2011
Реал
10.09.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 3 тур
4 : 2
Завершен
Хетафе
14'
К. Бензема
60'
К. Роналду (П)
69'
К. Бензема
88'
Г. Игуаин
39'
Мику
73'
Мику
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Хетафе
Замена
Э. Гранеро
️️️️
К. Бензема
ГОЛ! 4:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Кака
Замена
Г. Игуаин
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
М. Торрес
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
А. Колунга
️️️️
П. Риос
ГОЛ! 3:2!
Мику
Пас отдал
Д. Гуиса
Замена
Кака
️️️️
А. Ди Мария
Замена
А. Баррада
️️️️
П. Сарабия
Замена
Д. Гуиса
️️️️
Ф. Каскеро
ГОЛ! 3:1!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
Р. Карвалью
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Ф. Каскеро
ГОЛ! 1:1!
Мику
Пас отдал
М. Ласен
Желтая карточка
Х. Валера
Желтая карточка
К. Роналду
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
М. Озил
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
17
Фабиу Коэнтрау
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
6
Ката Диас
(К)
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
АП
16
Педро Риос
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
6
Карвалью
3
Алонсо
17
Коэнтрау
10
Озил
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-2-3-1
13
Мойя
20
Валера
6
Диас
23
Торрес
24
Масилела
22
Каскеро
25
Ласен
7
Сарабия
22
Родригес
16
Риос
20
Мику
9
Бензема
23
Гранеро
23
Гранеро
9
Бензема
11
Ди Мария
10
Кака
10
Кака
11
Ди Мария
10
Озил
9
Игуаин
9
Игуаин
10
Озил
7
Сарабия
10
Баррада
10
Баррада
7
Сарабия
16
Риос
27
Колунга
27
Колунга
16
Риос
22
Каскеро
19
Гуиса
19
Гуиса
22
Каскеро
Остались в запасе
Реал
Хетафе
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Реал - Хетафе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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