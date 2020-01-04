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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал
Хетафе - Реал: обзор матча 04 января 2020
Хетафе
04.01.2020, суббота, 18:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 3
Завершен
Реал
34'
Д. Сорья (АГ)
53'
Р. Варан
90+6'
Л. Модрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал
90'
+6
ГОЛ! 0:3!
Л. Модрич
Пас отдал
Ф. Вальверде
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Менди
Желтая карточка
Ф. Портильо
90'
+5
82'
Желтая карточка
Л. Йович
81'
Замена
Л. Йович
️️️️
К. Бензема
Замена
А. Ндиайе
️️️️
А. Ньом
81'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Х. Мата
80'
71'
Замена
Винисиус
️️️️
Т. Кроос
71'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Иско
Замена
Х. Молина
️️️️
Ф. Файр
60'
53'
ГОЛ! 0:2!
Р. Варан
Пас отдал
Т. Кроос
Желтая карточка
Д. Суарес
39'
Желтая карточка
А. Ньом
34'
34'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Сорья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
9
Анхель
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
12
Ньом
2
Джене
6
Кабрера
17
Кукурелья
22
Суарес
8
Арамбарри
88
Максимович
76
Файр
17
Мата
9
Анхель
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
19
Варан
3
Милитао
23
Менди
5
Каземиро
8
Кроос
20
Модрич
18
Бэйл
22
Иско
9
Бензема
12
Ньом
21
Ндиайе
21
Ндиайе
12
Ньом
17
Мата
20
Портильо
20
Портильо
17
Мата
76
Файр
19
Молина
19
Молина
76
Файр
8
Кроос
7
Винисиус
7
Винисиус
8
Кроос
22
Иско
8
Вальверде
8
Вальверде
22
Иско
9
Бензема
9
Йович
9
Йович
9
Бензема
Остались в запасе
Хетафе
Реал
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
Главный тренер
Пепе Бордалас
11
Родриго
ПВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
Остались в запасе
11
Родриго
ПВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Хетафе - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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