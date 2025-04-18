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Астон Вилла - Ньюкасл: прогноз на матч 33 тур Англия. Премьер-лига – 19 апреля

18 апреля 2025 13:00
Астон Вилла - Ньюкасл
19 апр. 2025, суббота 19:30 | Англия. Премьер-лига, 33 тур
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2.2
Победа «Ньюкасла» – коэф. 2.20
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19 апреля на «Вилла Парк» Астон Вилла (7-е место, 54 очка) сыграет с Ньюкаслом (3-е место, 59 очков), который борется за топ-4. Хозяева демонстрируют устойчивую атаку: забивают в 15 последних матчах и в пяти турах набрали 12 голов (в среднем 2.4 за игру). Ньюкасл же в отличной форме: выигрывает шесть матчей подряд, включая разгром Манчестер Юнайтед (4:1), и забивает в среднем 3.2 гола за игру. Этот матч станет проверкой для обороны Астон Виллы и атаки Ньюкасла.

«Астон Вилла»

Команда идет 7-й в таблице, набрав 54 очка, и в последних пяти матчах показала контраст: забито 12 голов (2.4 в среднем) и пропущено 6 (1.2 в среднем). Лучший бомбардир Олли Уоткинс (15 голов в 47 матчах) остается ключевым, но график плотный – недавние выступления в Лиге чемпионов против ПСЖ (3:2 и 1:3) могли снизить концентрацию.

Оборона улучшилась: пропускает в среднем 1.2 гола за игру за последние пять матчей. Однако Ньюкасл – сильный соперник, и это может испытать защиту Астон Виллы.

«Ньюкасл»

Гости занимают 3-е место, набрав 59 очков, и демонстрируют феноменальную форму: шесть побед подряд в Премьер-лиге. В пяти последних матчах забито 16 голов (в среднем 3.2 за игру) и пропущено 3 (0.6 в среднем).

Лучший бомбардир Александер Исак (24 гола в 36 матчах) в отличной форме, а коллектив забивает даже в сложных ситуациях. Оборона стабильна: не пропускает в трех из последних пяти игр.

Факты о командах

«Астон Вилла»

  • Не проигрывает 7 из 9 последних домашних матчей против Ньюкасла.
  • Забивает в 15 из последних 17 матчей.
  • В среднем пропускает 1.2 гола за игру за последние 5 игр.

«Ньюкасл»

  • Побеждает шесть туров подряд.
  • В среднем забивает 3.2 гола за игру за последние 5 игр.
  • Не пропускает в 3 из последних 5 матчей.

Личные встречи
27% (8)
30% (9)
43% (13)
30
Забитых мячей
42
1
В среднем за матч
1.4
4:1
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
4 : 1
19.04.2025
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ньюкасл
3 : 0
26.12.2024
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1 : 3
30.01.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ньюкасл
5 : 1
12.08.2023
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Астон Вилла
3 : 0
15.04.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл
4 : 0
29.10.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ньюкасл
1 : 0
13.02.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
2 : 0
21.08.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл
1 : 1
12.03.2021
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
2 : 0
23.01.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ньюкасл
1 : 1
24.06.2020
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
2 : 0
25.11.2019
Ньюкасл
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ньюкасл
2 : 0
20.02.2017
Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
24.09.2016
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
0 : 0
07.05.2016
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ньюкасл
1 : 1
19.12.2015
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ньюкасл
1 : 0
28.02.2015
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Астон Вилла
0 : 0
23.08.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ньюкасл
1 : 0
23.02.2014
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Астон Вилла
1 : 2
14.09.2013
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Астон Вилла
1 : 2
29.01.2013
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ньюкасл
1 : 1
02.09.2012
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Ньюкасл
2 : 1
05.02.2012
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Астон Вилла
1 : 1
17.09.2011
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Астон Вилла
1 : 0
10.04.2011
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Ньюкасл
6 : 0
22.08.2010
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Астон Вилла
1 : 0
24.05.2009
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 0
03.11.2008
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла
4 : 1
09.02.2008
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ньюкасл
0 : 0
18.08.2007
Астон Вилла
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Прогноз на матч

«Ньюкасл» явный фаворит благодаря атакующей мощи (3.2 гола за игру за пять матчей) и стабильности в обороне. Однако Астон Вилла, не проигрывающая дома семь из девяти очных матчей, может использовать атакующие амбиции Уоткинса.

Вероятный исход: победа Ньюкасла с разницей в два гола. Их атака на голову сильнее, а оборона Астон Виллы не выдержит давления.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ньюкасла» – коэф. 2.20
  • Тотал больше 3.5 голов – коэф. 2.00
  • Обе забьют – Да – коэф. 1.85
  • Индивидуальный тотал «Ньюкасла» больше 2.5 – коэф. 2.10

2.2
Победа «Ньюкасла» – коэф. 2.20
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Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Астон Вилла
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