19 апреля на «Вилла Парк» Астон Вилла (7-е место, 54 очка) сыграет с Ньюкаслом (3-е место, 59 очков), который борется за топ-4. Хозяева демонстрируют устойчивую атаку: забивают в 15 последних матчах и в пяти турах набрали 12 голов (в среднем 2.4 за игру). Ньюкасл же в отличной форме: выигрывает шесть матчей подряд, включая разгром Манчестер Юнайтед (4:1), и забивает в среднем 3.2 гола за игру. Этот матч станет проверкой для обороны Астон Виллы и атаки Ньюкасла.
«Астон Вилла»
Команда идет 7-й в таблице, набрав 54 очка, и в последних пяти матчах показала контраст: забито 12 голов (2.4 в среднем) и пропущено 6 (1.2 в среднем). Лучший бомбардир Олли Уоткинс (15 голов в 47 матчах) остается ключевым, но график плотный – недавние выступления в Лиге чемпионов против ПСЖ (3:2 и 1:3) могли снизить концентрацию.
Оборона улучшилась: пропускает в среднем 1.2 гола за игру за последние пять матчей. Однако Ньюкасл – сильный соперник, и это может испытать защиту Астон Виллы.
«Ньюкасл»
Гости занимают 3-е место, набрав 59 очков, и демонстрируют феноменальную форму: шесть побед подряд в Премьер-лиге. В пяти последних матчах забито 16 голов (в среднем 3.2 за игру) и пропущено 3 (0.6 в среднем).
Лучший бомбардир Александер Исак (24 гола в 36 матчах) в отличной форме, а коллектив забивает даже в сложных ситуациях. Оборона стабильна: не пропускает в трех из последних пяти игр.
Факты о командах
«Астон Вилла»
- Не проигрывает 7 из 9 последних домашних матчей против Ньюкасла.
- Забивает в 15 из последних 17 матчей.
- В среднем пропускает 1.2 гола за игру за последние 5 игр.
«Ньюкасл»
- Побеждает шесть туров подряд.
- В среднем забивает 3.2 гола за игру за последние 5 игр.
- Не пропускает в 3 из последних 5 матчей.
Прогноз на матч
«Ньюкасл» явный фаворит благодаря атакующей мощи (3.2 гола за игру за пять матчей) и стабильности в обороне. Однако Астон Вилла, не проигрывающая дома семь из девяти очных матчей, может использовать атакующие амбиции Уоткинса.
Вероятный исход: победа Ньюкасла с разницей в два гола. Их атака на голову сильнее, а оборона Астон Виллы не выдержит давления.
Рекомендованные ставки
- Победа «Ньюкасла» – коэф. 2.20
- Тотал больше 3.5 голов – коэф. 2.00
- Обе забьют – Да – коэф. 1.85
- Индивидуальный тотал «Ньюкасла» больше 2.5 – коэф. 2.10