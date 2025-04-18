19 апреля на «Вилла Парк» Астон Вилла (7-е место, 54 очка) сыграет с Ньюкаслом (3-е место, 59 очков), который борется за топ-4. Хозяева демонстрируют устойчивую атаку: забивают в 15 последних матчах и в пяти турах набрали 12 голов (в среднем 2.4 за игру). Ньюкасл же в отличной форме: выигрывает шесть матчей подряд, включая разгром Манчестер Юнайтед (4:1), и забивает в среднем 3.2 гола за игру. Этот матч станет проверкой для обороны Астон Виллы и атаки Ньюкасла.

Команда идет 7-й в таблице, набрав 54 очка, и в последних пяти матчах показала контраст: забито 12 голов (2.4 в среднем) и пропущено 6 (1.2 в среднем). Лучший бомбардир Олли Уоткинс (15 голов в 47 матчах) остается ключевым, но график плотный – недавние выступления в Лиге чемпионов против ПСЖ (3:2 и 1:3) могли снизить концентрацию.

Оборона улучшилась: пропускает в среднем 1.2 гола за игру за последние пять матчей. Однако Ньюкасл – сильный соперник, и это может испытать защиту Астон Виллы.

«Ньюкасл»

Гости занимают 3-е место, набрав 59 очков, и демонстрируют феноменальную форму: шесть побед подряд в Премьер-лиге. В пяти последних матчах забито 16 голов (в среднем 3.2 за игру) и пропущено 3 (0.6 в среднем).

Лучший бомбардир Александер Исак (24 гола в 36 матчах) в отличной форме, а коллектив забивает даже в сложных ситуациях. Оборона стабильна: не пропускает в трех из последних пяти игр.

Факты о командах

«Астон Вилла»

Не проигрывает 7 из 9 последних домашних матчей против Ньюкасла.

Забивает в 15 из последних 17 матчей.

В среднем пропускает 1.2 гола за игру за последние 5 игр.

Побеждает шесть туров подряд.

В среднем забивает 3.2 гола за игру за последние 5 игр.

Не пропускает в 3 из последних 5 матчей.

Личные встречи 27% (8) 30% (9) 43% (13) 30 Забитых мячей 42 1 В среднем за матч 1.4 4:1 Крупнейшая победа 6:0 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 1:1 Англия. Премьер-лига, 33 тур Астон Вилла 4 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 18 тур Ньюкасл 3 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 22 тур Астон Вилла 1 : 3 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 1 тур Ньюкасл 5 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 31 тур Астон Вилла 3 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 14 тур Ньюкасл 4 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 25 тур Ньюкасл 1 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 2 тур Астон Вилла 2 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 28 тур Ньюкасл 1 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 11 тур Астон Вилла 2 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 31 тур Ньюкасл 1 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 13 тур Астон Вилла 2 : 0 Ньюкасл Англия. Чемпионшип, 33 тур Ньюкасл 2 : 0 Астон Вилла Англия. Чемпионшип, 9 тур Астон Вилла 1 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 37 тур Астон Вилла 0 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 17 тур Ньюкасл 1 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 27 тур Ньюкасл 1 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 2 тур Астон Вилла 0 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-Лига, 27 тур Ньюкасл 1 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 4 тур Астон Вилла 1 : 2 Ньюкасл Англия. Премьер-Лига, 24 тур Астон Вилла 1 : 2 Ньюкасл Англия. Премьер-Лига, 3 тур Ньюкасл 1 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 24 тур Ньюкасл 2 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 5 тур Астон Вилла 1 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-Лига, 32 тур Астон Вилла 1 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-Лига, 2 тур Ньюкасл 6 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 38 тур Астон Вилла 1 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 11 тур Ньюкасл 2 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 26 тур Астон Вилла 4 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 3 тур Ньюкасл 0 : 0 Астон Вилла

Прогноз на матч

«Ньюкасл» явный фаворит благодаря атакующей мощи (3.2 гола за игру за пять матчей) и стабильности в обороне. Однако Астон Вилла, не проигрывающая дома семь из девяти очных матчей, может использовать атакующие амбиции Уоткинса.

Вероятный исход: победа Ньюкасла с разницей в два гола. Их атака на голову сильнее, а оборона Астон Виллы не выдержит давления.

Рекомендованные ставки