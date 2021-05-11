Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Адриан
Статистика
Адриан - статистика
Завершил карьеру
8 января 1988 (38), Сан-Мартин-де-Теверга
#20 | Нападающий
183 см | 73 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Португалия. Примейра 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Суперкубок Испании 2013
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Суперкубок УЕФА 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
15
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3 : 2
11.05.2021
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
2 : 2
08.05.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Реал
2 : 0
01.05.2021
Осасуна
81' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2 : 1
25.04.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
3 : 1
21.04.2021
Валенсия
1' - 63'
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2 : 0
18.04.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
1 : 2
11.04.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
0 : 0
03.04.2021
Хетафе
77' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Уэска
0 : 0
20.03.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0 : 0
13.03.2021
Вальядолид
77' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
0 : 2
06.03.2021
Барселона
71' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Алавес
0 : 1
27.02.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
0 : 2
22.02.2021
Севилья
84' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
0 : 1
14.02.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
2 : 1
07.02.2021
Эйбар
71' - 90'
87'
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
1 : 0
01.02.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
03.01.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
1 : 1
31.12.2020
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эльче
2 : 2
22.12.2020
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1 : 3
19.12.2020
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
2 : 1
20.11.2020
Уэска
78' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
1 : 0
07.11.2020
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
1 : 3
31.10.2020
Атлетико
1' - 68'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 0
24.10.2020
Атлетик
74' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
0 : 0
18.10.2020
Осасуна
80' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
2 : 0
04.10.2020
Сельта
90' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 3
27.09.2020
Леванте
1' - 61'
38'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 0
19.09.2020
Осасуна
1' - 76'
Испания. Примера, 1 тур
Кадис
0 : 2
12.09.2020
Осасуна
1' - 75'
10'
Главные новости
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
1
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
8
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
1
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+