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    Адриан - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Адриан Лопес
    Фамилия Альварес
    Состав Без клуба
    Родной город Сан-Мартин-де-Теверга
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 января 1988 (35 лет)
    Рост 183
    Вес 73
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осасуна 15 1 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 3:2 Кадис (Кадис)
    08.05.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:2 Осасуна (Памплона)
    01.05.2021 81' -90' Реал (Мадрид) 2:0 Осасуна (Памплона)
    25.04.2021 Был в запасе Сельта (Виго) 2:1 Осасуна (Памплона)
    21.04.2021 1' -63' Осасуна (Памплона) 3:1 Валенсия (Валенсия)
    18.04.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:0 Эльче (Эльче)
    11.04.2021 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:2 Осасуна (Памплона)
    03.04.2021 77' -90' Осасуна (Памплона) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    20.03.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:0 Осасуна (Памплона)
    13.03.2021 77' -90' Осасуна (Памплона) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    06.03.2021 71' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Барселона (Барселона)
    27.02.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Осасуна (Памплона)
    22.02.2021 84' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Севилья (Севилья)
    14.02.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:1 Осасуна (Памплона)
    07.02.2021 71' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    87'
    01.02.2021 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    03.01.2021 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Осасуна (Памплона)
    31.12.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    22.12.2020 Был в запасе Эльче (Эльче) 2:2 Осасуна (Памплона)
    19.12.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:3 Вильярреал (Вильярреал)
    20.11.2020 78' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Уэска (Уэска)
    07.11.2020 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    31.10.2020 1' -68' Осасуна (Памплона) 1:3 Атлетико (Мадрид)
    24.10.2020 74' -90' Осасуна (Памплона) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    18.10.2020 80' -90' Эйбар (Эйбар) 0:0 Осасуна (Памплона)
    04.10.2020 90' -90' Осасуна (Памплона) 2:0 Сельта (Виго)
    27.09.2020 1' -61' Осасуна (Памплона) 1:3 Леванте (Валенсия)
    38'
    19.09.2020 1' -76' Хетафе (Хетафе) 1:0 Осасуна (Памплона)
    12.09.2020 1' -75' Кадис (Кадис) 0:2 Осасуна (Памплона)
    10'
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