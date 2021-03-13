|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осасуна
|15
|1
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|3:2
|Кадис (Кадис)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:2
|Осасуна (Памплона)
|01.05.2021
|81' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|25.04.2021
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:1
|Осасуна (Памплона)
|21.04.2021
|1' -63'
|Осасуна (Памплона)
|3:1
|Валенсия (Валенсия)
|18.04.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Эльче (Эльче)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|03.04.2021
|77' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|20.03.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|13.03.2021
|77' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|06.03.2021
|71' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Барселона (Барселона)
|27.02.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|22.02.2021
|84' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|14.02.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|07.02.2021
|71' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|87'
|01.02.2021
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|31.12.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|22.12.2020
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|2:2
|Осасуна (Памплона)
|19.12.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Вильярреал (Вильярреал)
|20.11.2020
|78' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|31.10.2020
|1' -68'
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Атлетико (Мадрид)
|24.10.2020
|74' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|18.10.2020
|80' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|04.10.2020
|90' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Сельта (Виго)
|27.09.2020
|1' -61'
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Леванте (Валенсия)
|38'
|19.09.2020
|1' -76'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|12.09.2020
|1' -75'
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Осасуна (Памплона)
|10'