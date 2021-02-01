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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Осасуна
Бетис - Осасуна: обзор матча 01 февраля 2021
Бетис
01.02.2021, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
79'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Осасуна
Желтая карточка
Жоэль
88'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
С. Каналес
87'
86'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Х. Монкайола
ГОЛ! 1:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
К. Тельо
79'
78'
Замена
Э. Гальего
️️️️
Х. Кальери
Замена
К. Тельо
️️️️
Родри
70'
64'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Р. Гарсия
64'
Замена
М. Санчес
️️️️
Э. Барха
59'
Желтая карточка
Х. Монкайола
Замена
В. Карвалью
️️️️
Хоакин
58'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Л. Морон
58'
Замена
Сидней
️️️️
В. Руис
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
10
Аймар Орос
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-1-3-2
1
Жоэль
11
Алекс Морено
4
Руис
2
Манди
22
Эмерсон
24
Акуоку
20
Каналес
10
Фекир
17
Хоакин
80
Морон
10
Родри
4-1-2-2-1
1
Эррера
22
Видаль
15
Гарсия
5
Гарсия
3
Крус
6
Ойер
7
Монкайола
21
Перес
11
Барха
14
Гарсия
9
Кальери
4
Руис
26
Сидней
26
Сидней
4
Руис
17
Хоакин
10
Карвалью
10
Карвалью
17
Хоакин
20
Каналес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Родри
37
Тельо
37
Тельо
10
Родри
80
Морон
7
Иглесиас
7
Иглесиас
80
Морон
11
Барха
23
Санчес
23
Санчес
11
Барха
7
Монкайола
24
Мартинес
24
Мартинес
7
Монкайола
14
Гарсия
10
Торрес
10
Торрес
14
Гарсия
9
Кальери
18
Гальего
18
Гальего
9
Кальери
Остались в запасе
Бетис
Осасуна
13
Даниэль Ребольо
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
10
Аймар Орос
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
10
Аймар Орос
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Бетис - Осасуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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