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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Севилья
Осасуна - Севилья: обзор матча 22 февраля 2021
Осасуна
22.02.2021, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
19'
Д. Карлос
49'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Севилья
Желтая карточка
Л. Торро
88'
87'
Замена
Н. Гудель
️️️️
Х. Хордан
Замена
Адриан
️️️️
А. Будимир
84'
83'
Желтая карточка
Х. Хордан
Замена
И. Перес
️️️️
И. Видаль
80'
80'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. де Йонг
80'
Замена
А. Гомес
️️️️
М. Эль-Хаддади
Желтая карточка
И. Видаль
76'
67'
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
66'
Замена
И. Ракитич
️️️️
О. Торрес
66'
Замена
А. Видаль
️️️️
Сусо
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Ойер
65'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Э. Барха
64'
Замена
Х. Кальери
️️️️
Р. Гарсия
64'
49'
ГОЛ! 0:2!
Л. де Йонг
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Карлос
Пас отдал
Х. Хордан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
6
Ойер
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
20
Адриан
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Эррера
23
Санчес
5
Гарсия
15
Эрнандес
22
Видаль
6
Торро
6
Ойер
7
Монкайола
14
Гарсия
11
Барха
17
Будимир
4-1-2-1-2
37
Буну
16
Навас
34
Карлос
4
Рекик
23
Кунде
5
Фернандо
19
Хордан
8
Торрес
10
Сусо
16
Эль-Хаддади
26
де Йонг
22
Видаль
21
Перес
21
Перес
22
Видаль
6
Ойер
5
Брашанац
5
Брашанац
6
Ойер
11
Барха
10
Торрес
10
Торрес
11
Барха
17
Будимир
20
Адриан
20
Адриан
17
Будимир
14
Гарсия
9
Кальери
9
Кальери
14
Гарсия
10
Сусо
22
Видаль
22
Видаль
10
Сусо
8
Торрес
11
Ракитич
11
Ракитич
8
Торрес
19
Хордан
8
Гудель
8
Гудель
19
Хордан
26
де Йонг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
де Йонг
16
Эль-Хаддади
10
Гомес
10
Гомес
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Осасуна
Севилья
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
14
Оскар Родригес
АП
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Остались в запасе
14
Оскар Родригес
АП
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Осасуна - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
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