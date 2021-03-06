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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Барселона
Осасуна - Барселона: обзор матча 06 марта 2021
Осасуна
06.03.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
30'
Ж. Альба
83'
И. Мориба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Барселона
88'
Желтая карточка
Х. Фирпо
88'
Замена
Р. Пуч
️️️️
Педри
87'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
Ж. Альба
Замена
Ойер
️️️️
Л. Торро
84'
Замена
Э. Гальего
️️️️
Р. Торрес
84'
83'
ГОЛ! 0:2!
И. Мориба
Пас отдал
Л. Месси
Замена
Адриан
️️️️
Р. Гарсия
71'
Замена
А. Будимир
️️️️
Х. Кальери
71'
67'
Замена
И. Мориба
️️️️
С. Бускетс
67'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
А. Гризманн
Замена
Джони
️️️️
Э. Барха
62'
46'
Замена
У. Дембеле
️️️️
С. Умтити
30'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Альба
Пас отдал
Л. Месси
26'
Желтая карточка
С. Умтити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Осасуна
1
Иван Мартинес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Эррера
23
Санчес
15
Эрнандес
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
7
Монкайола
14
Гарсия
10
Торрес
11
Барха
9
Кальери
3-3-2-1-1
1
тер Стеген
30
Мингеса
2
Лангле
14
Умтити
8
Дест
5
Бускетс
18
Альба
8
Педри
21
де Йонг
10
Месси
7
Гризманн
11
Барха
24
Джони
24
Джони
11
Барха
6
Торро
6
Ойер
6
Ойер
6
Торро
9
Кальери
17
Будимир
17
Будимир
9
Кальери
10
Торрес
18
Гальего
18
Гальего
10
Торрес
14
Гарсия
20
Адриан
20
Адриан
14
Гарсия
5
Бускетс
6
Мориба
6
Мориба
5
Бускетс
18
Альба
23
Фирпо
23
Фирпо
18
Альба
8
Педри
10
Пуч
10
Пуч
8
Педри
14
Умтити
10
Дембеле
10
Дембеле
14
Умтити
7
Гризманн
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
7
Гризманн
Остались в запасе
Осасуна
Барселона
1
Иван Мартинес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Хави Мартинес
АП
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
15
Миралем Пьянич
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Иван Мартинес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Хави Мартинес
АП
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
15
Миралем Пьянич
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Осасуна - Барселона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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