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Дмитрий Комбаров
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
20:08
Видео
Дзюба забил дебютный гол за «Локо». Он отличился в игре против «Ростова» Карпина
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
2
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
3
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
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Все новости
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
1
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
3
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
1
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
22
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
3
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
8
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
4
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
1
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
4
18:30
Реклама
Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
41
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
7
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
11
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
4
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
10
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
9
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
6
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
1
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
28
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
6
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
18
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
13
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
13
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3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Дмитрий Комбаров - статьи
#23 | Защитник
Имя
Дмитрий
Отчество
Владимирович
Фамилия
Комбаров
Состав
Без клуба
Родной город
Москва
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
22 января 1987 (36 лет)
Рост
181
Вес
72
Стоимость:
€ 600
тыс
Статистика
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Посты
24.06.2019 14:07
В РПЛ интересно даже на каникулах: Федун много говорит, у «Сочи» проблемы, звезды ищут работу
До старта сезона – менее месяца.
2
19.06.2019 16:38
Куда уйдет Глушаков
У него есть несколько вариантов.
14
03.01.2019 12:24
Надежда-2019. Кононов починит «Спартак»
Кто нас вдохновляет в новом году.
32
15.12.2018 13:00
Что такое спартаковская «ОПГ «Ромашка»? Пора разобраться
Для тех, кто до сих пор не в курсе.
25
25.11.2018 19:35
В ворота «Спартака» не дали два чистых пенальти
Есть доказательства.
50
23.04.2018 20:45
«Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!
Ужасный матч для одного из претендентов на чемпионство.
67
27.12.2017 20:00
Сухарь Акинфеева, питерские бакланы, футболка Месси. Главные мемы 2017 года
Горячая десятка мемасов плюс бонус от Василия Уткина.
6
24.09.2017 16:00
Почему кризис «Спартака» – это норма
Чемпион проваливает матч за матчем, но так ли это странно? Тимофей Яценко считает, что нет.
46
08.05.2017 12:00
Почему чемпионство «Спартака» очень нужно России
«Спартак» – чемпион. Вы уже поверили в это? Мы – да. И приводим пять доказательств, почему титул красно-белых – это самое крутое, что могло случиться с РФПЛ.
19
19.03.2017 11:45
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: левые защитники
«Бомбардир» продолжает серию голосований, с помощью которых читателям предлагается выбрать лучший состав в истории нашего чемпионата. Предлагаем выбрать самого главного левого защитника.
18
29.11.2016 18:40
Рейтинг: Лучший игрок первого круга РФПЛ
Первый круг чемпионата России завершен. «Бомбардир» предлагает выбрать лучшего игрока половины сезона.
23
10.11.2016 19:00
Катар обыграл Россию в матче с четырьмя пенальти. Акинфеева заменили из-за травмы. Ключевые события
Сегодня сборная России сыграла очередной контрольный матч на выезде в Катаре. «Бомбардир» показывает все самое интересное из игры с тремя голами и четырьмя пенальти.
14
15.10.2016 08:00
5 причин, почему «Спартак» должен быть лидером и без Промеса
Квинси Промес не сыграет с «Ростовом» и под вопросом на игру с ЦСКА. Он – лучший игрок чемпионата по системе «гол плюс пас» и абсолютный лидер «Спартака». Но и без него у красно-белых высоки шансы на успех сразу по пяти причинам.
17
30.09.2016 17:00
Бывший игрок «Анжи» обводит круче Месси и Неймара. 5 неожиданных героев топ-лиг
В Испании завелся супердриблер на зависть «Барселоне», самый умный защитник АПЛ отыскался в «Халле», а в России Дмитрий Комбаров обрел статус прогрессирующего страдальца. «Бомбардир» выделяет пятерку неожиданных героев из главных лиг Европы.
8
05.08.2016 14:30
Федун, Аленичев или Промес. Кто виноват в упадке «Спартака»?
Извечный вопрос, который давно надоел спартаковским фанатам, но все равно обсуждается ровно каждый год. А как считаете вы?
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