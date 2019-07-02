Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Дмитрий Комбаров
Главные новости
Реклама
РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
20:08
Видео
Дзюба забил дебютный гол за «Локо». Он отличился в игре против «Ростова» Карпина
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
2
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
3
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
3
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
1
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
3
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
1
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
22
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
3
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
8
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
4
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
1
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
4
18:30
Реклама
Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
41
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
7
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
11
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
4
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
10
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
9
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
6
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
1
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
28
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
6
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
18
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
13
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
13
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Дмитрий Комбаров - посты
#23 | Защитник
Имя
Дмитрий
Отчество
Владимирович
Фамилия
Комбаров
Состав
Без клуба
Родной город
Москва
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
22 января 1987 (36 лет)
Рост
181
Вес
72
Стоимость:
€ 600
тыс
Статистика
Новости
Статьи
Посты
02.07.2019 18:25
Зе Луиш перешел в Порту из Спартака. Что думают фанаты
Спартак на своeм официальном сайте объявил о продаже форварда Зе Луиша в «Порту». «Спартак» и «Порту» согласовали условия перехода нападающего Зе Луиша в португальский клуб. Трансфер вступит в силу после успешного прохождения игроком медосмотра.
30.06.2019 22:08
Спартак ЦСКА 3 -1 мысли вслух ! Кубок Париматч Премьер
Спартак победил ЦСКА в матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла на стадионе «Шпортплац ТСВ Пeллау» в городе Пeллау (Австрия) и завершилась со счeтом 3:1.
30.06.2019 11:22
Спартак ЦСКА трансляция 30 06 2019. Кубок Париматч Премьер
Ссылка на сайт с трансляцией матча под видео. Спартак Москва – ЦСКА Москва Здесь вас ждет онлайн-трансляция матча Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва). Россия. Кубок Париматч Премьер. Матч пройдет 30 июня 2019 года в 19:00 по МСК
29.06.2019 11:51
Денис Глушаков перешел в Ахмат. Я в шоке
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков перешeл в грозненский «Ахмат». Клуб и футболист подписали контракт по схеме «1+1». Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнeт подготовку к сезону
26.06.2019 21:51
Ростов – Спартак 2:0 обзор матча. Кубок Париматч Премьер.
«Ростов» обыграл Спартак в матче международного турнира в Австрии. В матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер «Ростов» встречался с московским «Спартаком». Уже на 3-й минуте счeт в матче открыл нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз
26.06.2019 21:10
Спартак купил 20 летнего вратаря Ромы Романьоли
Вратарь «Ромы» Андреа Романьоли продолжит карьеру в «Спартаке». 20-летний голкипер подпишет с красно-белыми контракт на два года, его трансфер согласован. Московский клуб заплатит за итальянца примерно 2-2,5 млн евро.
12.08.2017 21:05
Когда он на поле, в Спартаке не 11, а 10 игроков.
О том, как один из игроков Спартака, показывая ужасающую статистику, до сих играет в основном составе и продолжает приносить красно – белым поражения.
1
25.02.2017 02:05
Как наше видео попало в Инстаграм Глушакова?
Мы решили попробовать технику видео монтажа,которая очень популярна в Англии. Взяли популярный фильм из 90-х (в нашем случае был культовый Рокки 3) и наложили на лица артистов фотки футболистов Спартака.
22.01.2017 19:29
Разговор с Каррерой. Если «Спартак» будет играть 3-4-3
новая схема?
22.01.2017 18:54
информация о 4 рабочем дне в абу-даби
сборы подготовка
07.09.2016 09:00
Сборная игроков, которых Черчесов не вызвал на товарищеские матчи
Блог «Чего хотят болельщики?» собрал целый состав из футболистов, которых не вызвали в сборную России.
12
31.08.2016 17:00
Лишь бы не комедия. Три вопроса к Черчесову перед матчем с Турцией
Уже в среду сборная России проведет дебютный матч под руководством нового главного тренера. Станислав Черчесов вызвал на сбор большое количество новичков и заставил нас задуматься о возможных тактических вариантах.
4
29.08.2016 17:25
Лучшее нападение – защита. Как Каррера меняет «Спартак»
Карреру приглашали научить «Спартак» обороняться. В четырех матчах с итальянцем москвичи пропустили лишь раз. «Спартак» лучший в лиге по числу отборов и перехватов. При этом команда чаще всех бьёт, больше всех забивает и по делу идёт в лидерах.
14
17.08.2016 17:00
Бердыев в пустыне, Мамаев на горохе. Главные события вторника
Автор блога «Бескрайний нападающий» делится своим взглядом на важнейшие события минувшего дня. Матч «Ростова» в ЛЧ, Каррера в «Спартаке», список Черчесова и другие темы.
4
21.06.2016 16:12
Смывайся!
-
Предыдущая
1
2
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение