Разговор с Каррерой. Если «Спартак» будет играть 3-4-3

новая схема?

Вчера «Спартак-2» впервые играл по схеме 3-4-3, а в последнем послематчевом интервью в ранге главного тренера второй команды Евгений Бушманов заявил, что у него был разговор с Каррерой. По итогам этого разговора, видимо, команда и стала наигрывать «схему Конте».

Было бы логичным эту схему наложить и на основной «Спартак». 3-4-3. Такие страшные для 99% футбольных клубов цифры. Эта схема может стать трендом в 2017, однако заговорили о ней на старте сезона АПЛ. Перейдя на схему 3-4-3, резко возросли результаты «Челси». Результаты эти, к слову, позволяют лондонцам уверенно лидировать в АПЛ. Чем же так хороша эта схема? Какие для нее нужны футболисты? Почему не получилось у «Спартака-2»?

Начну с расположения центральных защитников. Их трое и располагаются они по периметру штрафной, при этом центральный центральный, простите за каламбур, защитник играет чуть глубже при атаке, а два крайних центральных располагаются чуть выше. При обороне на одну линию с тремя центральными выстраиваются крайние защитники, задача которых активно ходить вперед и играть выше опорных при атаке.

Опорные тоже играют не на одной линии. Один из полузащитников обязательно действует чуть глубже. Но важно, что оба центральных полузащитника прикреплены к определенной стороне поля (левой или правой). При обороне, таким образом, группа футболистов, состоящая из 7 человек, перекрывает все свободные зоны на своей половине поля. Минимум 6, а чаще 7 футболистов находятся за линией мяча, когда соперник переходит на твою половину поля.

3 оставшихся футболиста в обороне участвует не так активно, они создают коллективный прессинг на чужой половине поля. Два инсайда (это инсайды, а не крайние полузащитники) и нападающий действуют зеркально трем центральным защитникам. Один из инсайдов опускается глубже, чтобы создать численное преимущество в центре поля при выходе из обороны в атаку. Нападающий получают больше свободных зон за счет отсутствия крайнего полузащитника. Все три футболиста атаки взаимозаменяемы.

Это то, каким я увидел вчера «Спартак-2». Допустим, он играл по конспектам Карреры. Кстати, не удивлюсь, если так пытался играть и дубль в первом товарищеском матче, из того состава как раз схема в 3 центральных защитника и лепилась. Но сейчас не об этом.

Итак, основа играет в 3-4-3.

Благодаря подписанию Джикии, возникают вопрос уже по трем центральным защитникам. Кутепов здесь фигура незаменяемая. Илья будет играть центрального центрального защитника. Дальше позицию левого центрального защитника оспорят Джикия и Боккетти. Позицию правого центрального — Маурисио и Таски. Ну а Пуцко, адаптированный к этой схеме в основе, сможет помочь «Спартаку-2».

Важно, чтобы игроки, закрывающие всю бровку были правоногими и левоногими. Такой вывод я сделал из перестановки на фланг левоногого центрального полузащитника Полубояринова. Таким образом, слева у нас может сыграть только Комбаров, а справа Ещенко, Кутин и Макеев. Но, опять же на мой взгляд, Комбаров не будет играть только при форс-мажоре и заменит его Макеев.

Центральные полузащитники. Нашим Канте выступает Фернандо. Очевидно, что бразилец будет играть глубже второго центрального полузащитника и особо замены ему нет. Вторым центральным полузащитником должен стать Глушаков. Тимофеев и Гулиев это хорошо, Зобнин… Ну в общем-то вот и весь резерв. Хотя не удивлюсь, если на этой позиции будут пробовать Джано.

Инсайды. Самедов и Промес. Зобнин, Мельгарехо, Попов, Джано, Давыдов, Зуев — резерв. Хотя это совершенно не позиция для Зуева.

Нападающий. Адриано, Зе Луиш. Надеюсь, Мельгарехо и Давыдов на этой позиции не понадобятся.

На рисунке слева расстановка при атаке, на рисунке справа — при обороне.