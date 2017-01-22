информация о 4 рабочем дне в абу-даби

«Марафон» выдержали все

Сегодняшний именинник — Дмитрий Комбаров, которому стукнуло ровно 30. И перед началом занятия на стадионе «Шейх Зайд» делегация красно-белых наградила полузащитника приветственными аплодисментами, а футболисты по традиции совершили в его честь «подарочный» кувырок. Капитан команды Денис Глушаков по еще более давней традиции из детства подергал друга за уши: «Расти большой!»

Основная часть утренней тренировки была посвящена беговым упражнениям. Но в дебюте футболистам для разнообразия предложили сыграть в большой «квадрат». Проигравшим пришлось отжиматься под ободряющие комментарии партнеров.

Затем тренерский штаб разделил команду на группы, и — бег по кругу! Если бы кругов было один или два — это еще куда ни шло. Но их оказалось гораздо больше. И, как нарочно, если в предыдущие дни солнце чаще всего было скрыто за облаками, то в воскресенье от его лучей спрятаться было невозможно! Не удивительно, что температура поднялась до 28 градусов, а на солнце было далеко за 30.

В общем, на финише участники забегов напоминали марафонцев. Разве что, в отличие от них, никто из спартаковцев за финишной чертой не упал без сил. Ни пропустившие из-за травм концовку первой части чемпионата Боккетти и Зе Луиш, ни новички — Джикия, Самедов и Луис Адриано. Несмотря на серьезную утреннюю нагрузку, после короткого отдыха команду ожидает вторая тренировка. Как обычно, она начнется в 16:30 по местному времени.

В ней примут участие и вратари, которые с утра трудились в тренажерном зале.