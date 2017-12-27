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    Сухарь Акинфеева, питерские бакланы, футболка Месси. Главные мемы 2017 года


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    Голосов: 6
    27.12.2017 20:00
    Горячая десятка мемасов плюс бонус от Василия Уткина.

    Новосельцев на скамейке

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев сменил Сергея Чепчугова в роли главного запасного в русском футболе. В этом сезоне Новосельцев не сыграл ни одной минуты в матчах РФПЛ, зато регулярно пилит фоточки в инстаграм. Отсюда и слова Василия Уткина: «Я ж говорю: на самом деле Иван Новосельцев перешел не в «Зенит», а в инстаграм. Поэтому и стоил недорого. И вместо тренера у него теперь куафер».

    Нелепая статуя Роналду

    Бронзовый бюст Криштиану, который сейчас украшает аэропорт острова Мадейра, запомнился всем своей несуразностью. Странная работа скульптора Эмануэля Сантоса мгновенно стала одним из главных мемов весны-2017. Люди креативили похлеще португальского скульптора, вот несколько примеров:

    «Барса» против «ПСЖ»

    6:1 в ответном матче 1/8 финала ЛЧ между «Барсой» и «ПСЖ» – главная историческая *** [фигня] уходящего года. Такой лавины мемасов не накатывало уже давно, примерно с тех пор, когда Германия вынесла Бразилию на ее же стадионе со счетом 7:1.

    Месси и его футболка

    Лео Месси тоже отметился в числе главных символов года – куда же без него. В конце апреля Месси положил победную банку в ворота «Реала», снял с себя футболку и продемонстрировал ее трибунам «Бернабеу». Кадр, где Лео держит в руках футболку, мгновенно стал хитом.

    Кокорин и Дзюба, усы Черчесова

    Александр Кокорин – мастер влипать в рейтинговые и вирусные истории. В июне Кокорин вместе с Дзюбой передал привет Станиславу Черчесову, который не выслал форвардам «Зенита» приглашение в сборную.

    В прессе долго обсуждали, действительно ли это были усы Черчесова или что-то еще, а паблик «ВГИК» породил гениальное:

    В каком состоянии команда? В вандефульном

    Экс-тренер «Анжи» и «Арарата» Александр Григорян – настоящий генератор крылатых фраз. В этом году мы особенно выделяем его диалог с журналистом «Матч ТВ» перед игрой «Анжи» против «Краснодара». Огонь!

    Бакланы «Зенит-Арены»

    В августе этого года вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин произнес легендарное: «Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица – баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки». По версии чиновника, крыша на новом стадионе протекала именно из-за атаки бакланов.

    Мимо такого общественность, конечно, пройти не смогла – и породила сотни мемов, отдельные аккаунты для бакланов в твиттере, а сам баклан официально стал маскотом стадиона «Санкт-Петербург».

    Непроходимый Н'Голо Канте

    В 2016 году Н'Голо Канте выиграл АПЛ с «Лестером», в 2017-м – с «Челси». Непревзойденная игра француза в центре поля стала мемом: «2/3 Земли покрыто водой, Канте покрывает остальное».

    Комбаров-вратарь

    В историческом для «Спартака» матче против «Севильи» (5:1) Дмитрий Комбаров совершил очень крутое спасение. Без него бы не было победы, а сам Дмитрий не стал бы локальным мемом.

    Акинфеев и Лига чемпионов

    Один из главных мемов в русском футболе в этом году умер – Игорь Акинфеев наконец-то отстоял на ноль в Лиге чемпионов. До этого он провалил 43 попытки, но 44-я (против «Бенфики») стала удачной. Таким образом, 22 ноября «ВГИК» потерял свой главный актив – больше никаких шуток об Акинфееве и сухарях. Ну или надо придумывать новые.

    Бонус: Василий Уткин падает со стула. Самое смешное видео года.

    Пишите о других запомнившихся вам мемах в комментарии!

    Главные мемы российского футбола

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 30 декабря 2017, 13:29

      орнул с уткина

      0
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 29 декабря 2017, 13:37

      Уткин сделал бакланов! :))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 декабря 2017, 02:30

      Отличная статья и подборка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 27 декабря 2017, 17:57

      даже стул не выдержал бреда Васи

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 27 декабря 2017, 17:42

      Уткин жжет! Василий падает со стула.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 27 декабря 2017, 16:32

      Григорян...........................

      2
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