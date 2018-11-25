В ворота «Спартака» не дали два чистых пенальти

Есть доказательства.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. Но в матче было минимум два спорных момента, за которые хозяев нужно было бы наказывать пенальти.

Зе Луиш сыграл рукой в штрафной

Во втором тайме «Крылья» опасно атаковали по левому флангу. Мяч дошел до Шейдаева, и тот сделал передачу в штрафную, но мяч попал прямо в руку Зе Луишу. Арбитр Москалев не наказал москвичей за этот эпизод.

Комбаров сфолил в штрафной

Под конец второго тайма все тот же Шейдаев прорывался по правому флангу, наткнулся на Комбарова. И защитник остановил соперника не без нарушения правил. Арбитр снова не поставил одиннадцатиметровый в ворота москвичей.

Что говорят по этому поводу

Руководство «Крыльев» после матча высказалось в жесткой форме в адрес судейства. По словам генерального директора самарцев Виталия Шашкова, судья должен был ставить два пенальти в ворота «Спартака». «Незаслуженное поражение, дважды не поставили пенальти в нашу пользу. Я не верю, что это была предвзятость, но ошибки вопиющие. Мы будем принимать меры, писать письмо в судейский комитет и департамент инспектирования», – сказал Шашков.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов подтвердил ошибку Москалева в эпизоде с Зе Луишем.

Видео взяты с официального канала «Матч ТВ» на YouTube.

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