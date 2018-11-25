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    В ворота «Спартака» не дали два чистых пенальти


    2
    Голосов: 21
    25.11.2018 19:35
    Есть доказательства.

    «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. Но в матче было минимум два спорных момента, за которые хозяев нужно было бы наказывать пенальти.

    Зе Луиш сыграл рукой в штрафной

    Во втором тайме «Крылья» опасно атаковали по левому флангу. Мяч дошел до Шейдаева, и тот сделал передачу в штрафную, но мяч попал прямо в руку Зе Луишу. Арбитр Москалев не наказал москвичей за этот эпизод.

    Комбаров сфолил в штрафной

    Под конец второго тайма все тот же Шейдаев прорывался по правому флангу, наткнулся на Комбарова. И защитник остановил соперника не без нарушения правил. Арбитр снова не поставил одиннадцатиметровый в ворота москвичей.

    Что говорят по этому поводу

    Руководство «Крыльев» после матча высказалось в жесткой форме в адрес судейства. По словам генерального директора самарцев Виталия Шашкова, судья должен был ставить два пенальти в ворота «Спартака». «Незаслуженное поражение, дважды не поставили пенальти в нашу пользу. Я не верю, что это была предвзятость, но ошибки вопиющие. Мы будем принимать меры, писать письмо в судейский комитет и департамент инспектирования», – сказал Шашков.

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов подтвердил ошибку Москалева в эпизоде с Зе Луишем.

    Видео взяты с официального канала «Матч ТВ» на YouTube.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 2 Голосов: 21
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 27 ноября 2018, 14:41

      А забыл и 100% удаление кого там не помню Башкирова вроде за опасные подкаты сзади!!!

      0
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 27 ноября 2018, 14:39

      На Зе 100%, Комбаров нарушение 100%, но до штрафной и офсайд у Корниленко 100% - часть тела (голова), которой разрешается играть находилась за линией офсайда

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 26 ноября 2018, 21:47

      ну сказали ж вам - просто ошиблись..

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 26 ноября 2018, 16:59

      расскажи теперь это бабкам на лавке

      0
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      Рейтинг: +20

      Александр Робертович 26 ноября 2018, 15:57

      Что автор статьи, что эксперты футбола, которые тут собрались... вы когда мирно жить научитесь? Когда научитесь СПОКОЙНО, ОБЪЕКТИВНО, дружески обсуждать спорные моменты? А тут болельщики Спартака отстаивают своё, болельщики иных клубов своё, и получается ругань вместо обсуждения. Уверяю вас: никто, если он не сугубый профессионал, не сможет ТОЧНО сказать в спорной - было нарушение или нет? Даже профессионалы ошибаются, что же о нас-то с вами говорить? Мы можем сказать только одно: "МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ, что" ... Так вот. Лично показалось что в случае с Луишем пенальти надо было давать. Был ли гол Спартаку забит из офсайда, я не знаю - слишком сложный момент. Ловчев говорит, что был. Нам с вами усмотреть этот момент очень трудно. Надо ли было удалять за грубость игрока "Крыльев"? Думаю, что надо. Но! Для этого на поле есть судья. И он имеет право на ошибку. Но ни в коем случае не имеет права на НЕЧЕСТНОСТЬ. Вот за это надо карать самым суровым способом.

      В целом Спартак сыграл лучше Крыльев, хотя эта команда мне тоже весьма симпатична, тем паче, что мой сын семь лет играл за московские "Крылья". Надо отдать Спартаку в этом матче должное: он играл сильнее.

      А всех тут спорящих прошу ещё раз: будьте людьми! Не военные действия мы обсуждаем, а ИГРУ.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 ноября 2018, 12:59

      В.Москалева теперь вообще не должно быть в судейском корпусе из-за
      стольких допущенных ошибок. Ждем объективного решения КДК РФС и
      наказания судьи.

      -1
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      Рейтинг: +53

      Законник 2017 26 ноября 2018, 10:47

      Слабый всегда винит судью, когда засчитал гол из офсайта то хороший, когда не дал пенальти за попадание мяча в опорную руку то плохой... не надоело? Будет VAR тогда будем обсуждать, а пока судят как судят, ошибаясь в обе стороны, есть пара судей купленных против одной из команд на постоянной основе, их все знают, но даже с ними ничего не делают... значит кому-то во власти это надо... иначе Зенит никогда не станет чемпионом...!

      5
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      Рейтинг: +1847

      mahan 26 ноября 2018, 10:25

      Одно пенальти было, это 100% , второго не было нарушение было за пределами штрафной, но и забитый гол в ворота Спартака был из вне игры, и Башкирова судья два раза пожалел не стал удалять, так, что ошибки судьи были в обе стороны. Прежде чем ныть посмотрите разбор экспертов, что в ютубе, что на матч тв.

      7
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      Рейтинг: +161

      sky-pa > mahan 26 ноября 2018, 12:15

      Ошибки судьи "в обе стороны" - это очень мощный элемент манипулирования игрой: получается, что не команды состязаются между собой в мастерстве, а арбитры между собой - в восприятии игровых ситуаций. Хрен бы с ними, но как тогда играть в еврокубках? Там случаются несколько иные критерии работы арбитров. ОШИБАЮЩИЕСЯ СУДЬИ РАСТАПТЫВАЮТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ФУТБОЛ!

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 26 ноября 2018, 10:22

      Просто у Зе Зулуса рука-это продолжение ноги,а Комбаров всегда так играет.

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 26 ноября 2018, 09:09

      Как был Спартак ДЕРЬМОМ, так и остался!!!

      -3
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      Рейтинг: +22

      Firs75 > Правдоруб100 26 ноября 2018, 09:16

      а гол вне игры ворота спартака и не удалили игрока Крыльев ничего страшного? лучше бы молчал бы

      6
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      Рейтинг: +7391

      Старикан > Правдоруб100 26 ноября 2018, 09:44

      Странное суждение: виноват судья, а обвиняешь Спартак!

      4
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