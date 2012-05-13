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Даниэль Гуиса
Статистика
Даниэль Гуиса - статистика
Завершил карьеру
17 августа 1980 (46)
#19 | Нападающий
183 см | 79 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Кубок Конфедераций 2009
Лига Европы 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Чемпионат Европы 2008
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
32
3
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Хетафе
0 : 2
13.05.2012
Сарагоса
78' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
1 : 1
01.05.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе
1 : 3
28.04.2012
Мальорка
58' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Гранада
1 : 0
22.04.2012
Хетафе
61' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
5 : 1
16.04.2012
Севилья
79' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Барселона
4 : 0
10.04.2012
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
2 : 0
07.04.2012
Спортинг
69' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
3 : 0
01.04.2012
Хетафе
64' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
3 : 1
25.03.2012
Валенсия
78' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
0 : 0
20.03.2012
Хетафе
76' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1 : 0
17.03.2012
Реал Сосьедад
67' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Вильярреал
1 : 2
12.03.2012
Хетафе
70' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
1 : 3
03.03.2012
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
1 : 1
25.02.2012
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
1 : 1
18.02.2012
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2 : 0
12.02.2012
Хетафе
1' - 90'
50'
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
1 : 2
29.01.2012
Хетафе
1' - 84'
32'
52'
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
1 : 2
21.01.2012
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Сарагоса
1 : 1
14.01.2012
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Хетафе
0 : 0
08.01.2012
Атлетик
1' - 83'
28'
Испания. Примера, 17 тур
Мальорка
1 : 2
17.12.2011
Хетафе
1' - 76'
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1 : 0
11.12.2011
Гранада
71' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Спортинг
2 : 1
20.11.2011
Хетафе
87' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
3 : 2
07.11.2011
Атлетико
1' - 52'
32'
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
3 : 1
29.10.2011
Хетафе
1' - 90'
23'
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
2 : 2
26.10.2011
Осасуна
53' - 90'
62, 77'
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
23.10.2011
Хетафе
87' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
0 : 0
15.10.2011
Вильярреал
1' - 56'
Испания. Примера, 7 тур
Малага
3 : 2
01.10.2011
Хетафе
1' - 70'
39'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1 : 0
26.09.2011
Бетис
1' - 65'
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
1 : 0
22.09.2011
Хетафе
81' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 1
18.09.2011
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
4 : 2
10.09.2011
Хетафе
71' - 90'
73'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 1
28.08.2011
Леванте
84' - 90'
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