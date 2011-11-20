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Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Хетафе
Спортинг - Хетафе: обзор матча 20 ноября 2011
Спортинг
20.11.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
45+5'
О. Трехо
89'
Н. Ново
35'
Мику
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Хетафе
+4
Желтая карточка
Мичел
+2
Желтая карточка
Р.
+1
Желтая карточка
Х. Родригес
Желтая карточка
К. Диас
Желтая карточка
Н. Ново
Замена
С. Эгурен
️️️️
Н. Касес
ГОЛ! 2:1!
Н. Ново
Замена
Д. Гуиса
️️️️
Мику
Замена
Н. Ново
️️️️
О. Трехо
Замена
Х. Родригес
️️️️
Д. Кастро
Желтая карточка
П. Сарабия
Замена
Г. Сангой
️️️️
А. Ривера
Вторая желтая
А. Баррада
Желтая карточка
А. Баррада
ГОЛ! 1:1!
О. Трехо
+5
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Торрес
Желтая карточка
Д. Баррал
Желтая карточка
Н. Касес
Желтая карточка
М. Торрес
ГОЛ! 0:1!
Мику
Пас отдал
Мичел
Желтая карточка
Мане
Желтая карточка
Х. Валера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
8
Андре Каштру
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
8
Мичел
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
6
Кармело
АП
10
Начо Ново
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
15
Канелья
14
Эрнандес
4
Ботиа
22
Суарес
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
10
Касес
8
Каштру
8
Трехо
18
Баррал
3-2-3-1-1
13
Мойя
6
Диас
3
Рафа
23
Торрес
20
Валера
2
Мане
10
Баррада
8
Мичел
25
Ласен
17
Кастро
20
Мику
10
Касес
9
Эгурен
9
Эгурен
10
Касес
8
Трехо
10
Ново
10
Ново
8
Трехо
5
Ривера
10
Сангой
10
Сангой
5
Ривера
17
Кастро
22
Родригес
22
Родригес
17
Кастро
23
Торрес
7
Сарабия
7
Сарабия
23
Торрес
20
Мику
19
Гуиса
19
Гуиса
20
Мику
Остались в запасе
Спортинг
Хетафе
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
6
Кармело
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
13
Жорди Кодина
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
6
Кармело
АП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Спортинг - Хетафе
3
1
9
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
9
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
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