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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Леванте
Хетафе - Леванте: обзор матча 28 августа 2011
Хетафе
28.08.2011, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
62'
Мику
77'
Х.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Леванте
Желтая карточка
Х. Баркеро
Желтая карточка
П. Сарабия
Желтая карточка
М. Ласен
Замена
Д. Гуиса
️️️️
Ф. Каскеро
ГОЛ! 1:1!
Х.
Замена
К. Аранда
️️️️
Х. Торрес
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
П. Лопес
Желтая карточка
М. Торрес
ГОЛ! 1:0!
Мику
Замена
Х.
️️️️
Р. Суарес
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Баррада
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
А. Лопо
Желтая карточка
Р. Суарес
Желтая карточка
Х. Родригес
Замена
Т. Масилела
️️️️
Мане
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
18
Хави Вента
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
6
Альберто Эскази
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Леванте
5
Эктор Родас
ЦЗ
20
Хуанлу
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
4-4-1-1
13
Мойя
2
Мане
22
Лопо
23
Торрес
6
Диас
10
Баррада
22
Каскеро
25
Ласен
22
Родригес
16
Риос
20
Мику
3-2-2-3
78
Мунуа
19
Лопес
18
Бальестерос
3
Нано
18
Вента
12
Хуанфран
25
Торрес
10
Иборра
23
Вальдо
9
Баркеро
21
Суарес
2
Мане
24
Масилела
24
Масилела
2
Мане
10
Баррада
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Баррада
22
Каскеро
19
Гуиса
19
Гуиса
22
Каскеро
21
Суарес
20
Хуанлу
20
Хуанлу
21
Суарес
19
Лопес
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
19
Лопес
25
Торрес
7
Аранда
7
Аранда
25
Торрес
Остались в запасе
Хетафе
Леванте
6
Альберто Эскази
ЦП
13
Жорди Кодина
ВР
5
Педро Москера
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
5
Эктор Родас
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
6
Альберто Эскази
ЦП
13
Жорди Кодина
ВР
5
Педро Москера
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Остались в запасе
5
Эктор Родас
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Хетафе - Леванте
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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