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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Хетафе
Барселона - Хетафе: обзор матча 10 апреля 2012
Барселона
10.04.2012, вторник, 23:00
Испания. Примера, 33 тур
4 : 0
Завершен
Хетафе
13'
А. Санчес
44'
Л. Месси
73'
А. Санчес
75'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Хетафе
Замена
А. Арройо
️️️️
П. Риос
Замена
М. Муниеса
️️️️
Х. Маскерано
Замена
К. Тельо
️️️️
Педро
Желтая карточка
Х. Гавилан
Замена
М. Монтойя
️️️️
Адриано
ГОЛ! 4:0!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
ГОЛ! 3:0!
А. Санчес
Пас отдал
И. Куэнка
Замена
А. Баррада
️️️️
Х. Родригес
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Д. Кастро
Желтая карточка
Л. Месси
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
Л. Месси
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
22
Франциско Каскеро
(К)
ЦП
22
Хуан Родригес
АП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Альваро Арройо
ПЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
3-1-2-2-2
26
Вальдес
3
Адриано
5
Пуйоль
14
Маскерано
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Хави
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
7
Куэнка
4-2-3-1
13
Мойя
23
Торрес
4
Алексис
6
Диас
24
Масилела
21
Перес
22
Каскеро
16
Риос
22
Родригес
17
Кастро
20
Мику
14
Маскерано
5
Муниеса
5
Муниеса
14
Маскерано
3
Адриано
33
Монтойя
33
Монтойя
3
Адриано
9
Педро
37
Тельо
37
Тельо
9
Педро
16
Риос
2
Арройо
2
Арройо
16
Риос
17
Кастро
14
Гавилан
14
Гавилан
17
Кастро
22
Родригес
10
Баррада
10
Баррада
22
Родригес
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Жорди Кодина
ВР
20
Хуан Валера
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
20
Хуан Валера
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Барселона - Хетафе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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