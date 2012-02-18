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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Эспаньол
Хетафе - Эспаньол: обзор матча 18 февраля 2012
Хетафе
18.02.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
71'
Мику (П)
66'
А. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Эспаньол
Замена
Ж. Амат
️️️️
В. Вайсс
Замена
П. Сарабия
️️️️
Ф. Каскеро
Вторая желтая
Э. Галан
Желтая карточка
Ромарик
Желтая карточка
Э. Галан
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Мику
Желтая карточка
Тьеви
ГОЛ! 0:1!
А. Васкес
Пас отдал
Э. Морено
Замена
Х. Родригес
️️️️
Р.
Желтая карточка
В. Вайсс
Замена
Р.
️️️️
А. Лопо
Замена
А. Васкес
️️️️
К. Уче
Желтая карточка
К. Диас
Замена
Х. Форлин
️️️️
Х. Лопес
Желтая карточка
А. Баррада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
20
Мику
ЦФ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Владимир Вайсс
ЦП
5
Ромарик
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
23
Тьеви
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Эспаньол
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
16
Кристиан
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
4-4-2
13
Мойя
2
Мане
23
Торрес
22
Лопо
6
Диас
14
Гавилан
10
Баррада
22
Каскеро
25
Ласен
19
Гуиса
20
Мику
3-4-2-1
1
Касилья
14
Галан
5
Родригес
15
Морено
5
Ромарик
15
Баэна
21
Лопес
7
Вайсс
23
Тьеви
11
Коутиньо
5
Уче
22
Лопо
3
Рафа
3
Рафа
22
Лопо
Рафа
22
Родригес
22
Родригес
Рафа
22
Каскеро
7
Сарабия
7
Сарабия
22
Каскеро
21
Лопес
18
Форлин
18
Форлин
21
Лопес
7
Вайсс
5
Амат
5
Амат
7
Вайсс
5
Уче
9
Васкес
9
Васкес
5
Уче
Остались в запасе
Хетафе
Эспаньол
13
Жорди Кодина
ВР
21
Рубен Перес
ЦП
17
Диего Кастро
ЛВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
16
Кристиан
ЦП
13
Эдгар Бадия
ВР
6
Кристиан Гомес
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
21
Рубен Перес
ЦП
17
Диего Кастро
ЛВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Остались в запасе
16
Кристиан
ЦП
13
Эдгар Бадия
ВР
6
Кристиан Гомес
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Хетафе - Эспаньол
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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