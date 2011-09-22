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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Хетафе
Эспаньол - Хетафе: обзор матча 22 сентября 2011
Эспаньол
22.09.2011, четверг, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
90+1'
В. Пандиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Хетафе
Желтая карточка
С. Гарсия
+3
Желтая карточка
В. Пандиани
+2
ГОЛ! 1:0!
В. Пандиани
+1
Замена
Р. Фонте
️️️️
Тьеви
Замена
Д. Гуиса
️️️️
Мику
Желтая карточка
В. Вайсс
Замена
В. Пандиани
️️️️
Х. Маркес
Замена
Д. Кастро
️️️️
П. Риос
Замена
В. Вайсс
️️️️
А. Васкес
Желтая карточка
Р. Перес
Желтая карточка
Тьеви
Замена
М. Торрес
️️️️
Т. Масилела
Желтая карточка
Э. Морено
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
АП
23
Тьеви
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
5
Ромарик
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
4-2-2-2
1
Альварес
12
Вила
5
Амат
15
Морено
14
Галан
10
Хави Маркес
15
Баэна
25
Верду
23
Тьеви
9
Васкес
9
Гарсия
4-4-1-1
13
Мойя
20
Валера
22
Лопо
6
Диас
24
Масилела
25
Ласен
21
Перес
22
Каскеро
10
Баррада
16
Риос
20
Мику
9
Васкес
7
Вайсс
7
Вайсс
9
Васкес
23
Тьеви
17
Фонте
17
Фонте
23
Тьеви
10
Хави Маркес
12
Пандиани
12
Пандиани
10
Хави Маркес
24
Масилела
23
Торрес
23
Торрес
24
Масилела
16
Риос
17
Кастро
17
Кастро
16
Риос
20
Мику
19
Гуиса
19
Гуиса
20
Мику
Остались в запасе
Эспаньол
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Жорди Кодина
ВР
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Эспаньол - Хетафе
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
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