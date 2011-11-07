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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетико
Хетафе - Атлетико: обзор матча 07 ноября 2011
Хетафе
07.11.2011, понедельник, 01:00
Испания. Примера, 12 тур
3 : 2
Завершен
Атлетико
40'
А. Баррада
49'
Мичел
83'
Д. Кастро (П)
30'
Р. Фалькао (П)
80'
А. Домингес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетико
+4
Желтая карточка
А. Домингес
Замена
М. Торрес
️️️️
Х. Валера
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Кастро
Желтая карточка
А. Туран
ГОЛ! 2:2!
А. Домингес
Пас отдал
А. Туран
Желтая карточка
Э. Сальвио
Замена
Э. Сальвио
️️️️
А. Лопес
Желтая карточка
Д. Кастро
Замена
Коке
️️️️
Тиагу
Замена
Мику
️️️️
Д. Гуиса
ГОЛ! 2:1!
Мичел
Пас отдал
А. Баррада
Замена
Ж. Миранда
️️️️
Д. Годин
ГОЛ! 1:1!
А. Баррада
Желтая карточка
Тиагу
Замена
Р.
️️️️
П. Риос
Желтая карточка
Д. Гуиса
Желтая карточка
П. Риос
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Фалькао
Красная карточка
А. Лопо
18'
Желтая карточка
А. Лопес
Желтая карточка
Мичел
13'
Желтая карточка
М. Ласен
11'
Желтая карточка
Ф. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Мичел
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Диего
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
20
Мику
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
6
Коке
ЦП
21
Пицци
АП
4-3-2-1
13
Мойя
2
Мане
22
Лопо
6
Диас
20
Валера
8
Мичел
25
Ласен
10
Баррада
17
Кастро
16
Риос
19
Гуиса
4-3-1-2
1
Куртуа
3
Лопес
18
Домингес
2
Годин
16
Луис
5
Тиагу
66
Туран
14
Габи
10
Диего
20
Адриан
9
Фалькао
16
Риос
3
Рафа
3
Рафа
16
Риос
20
Валера
23
Торрес
23
Торрес
20
Валера
19
Гуиса
20
Мику
20
Мику
19
Гуиса
2
Годин
13
Миранда
13
Миранда
2
Годин
3
Лопес
11
Сальвио
11
Сальвио
3
Лопес
5
Тиагу
6
Коке
6
Коке
5
Тиагу
Остались в запасе
Хетафе
Атлетико
13
Жорди Кодина
ВР
22
Франциско Каскеро
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Жоэль
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
21
Пицци
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Франциско Каскеро
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
21
Пицци
АП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Хетафе - Атлетико
5
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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