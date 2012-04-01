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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Хетафе
Атлетико - Хетафе: обзор матча 01 апреля 2012
Атлетико
01.04.2012, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 31 тур
3 : 0
Завершен
Хетафе
24'
Э. Сальвио
62'
Диего
77'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Хетафе
Желтая карточка
Коке
Замена
С. Саис
️️️️
Х. Гавилан
Замена
Тиагу
️️️️
Р. Фалькао
ГОЛ! 3:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Хуанфран
Замена
Коке
️️️️
А. Туран
Желтая карточка
К. Диас
Замена
Адриан
️️️️
Диего
Замена
Д. Гуиса
️️️️
П. Сарабия
ГОЛ! 2:0!
Диего
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
М. Ласен
Желтая карточка
Алексис
ГОЛ! 1:0!
Э. Сальвио
Пас отдал
Ф. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Диего
ЛВ
14
Габи
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
АП
66
Арда Туран
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Коке
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
5
Тиагу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
14
Самуэль Саис
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Куртуа
4
Суарес
21
Переа
18
Домингес
16
Луис
20
Хуанфран
14
Габи
10
Диего
11
Сальвио
66
Туран
9
Фалькао
4-3-2-1
13
Мойя
6
Диас
23
Торрес
4
Алексис
2
Мане
22
Родригес
25
Ласен
14
Гавилан
7
Сарабия
17
Кастро
20
Мику
66
Туран
6
Коке
6
Коке
66
Туран
9
Фалькао
5
Тиагу
5
Тиагу
9
Фалькао
10
Диего
20
Адриан
20
Адриан
10
Диего
14
Гавилан
14
Саис
14
Саис
14
Гавилан
25
Ласен
22
Каскеро
22
Каскеро
25
Ласен
7
Сарабия
19
Гуиса
19
Гуиса
7
Сарабия
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Жорди Кодина
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетико - Хетафе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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