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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Хетафе
Леванте - Хетафе: обзор матча 29 января 2012
Леванте
29.01.2012, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
90+1'
Р. Суарес (П)
32'
Д. Гуиса
82'
Д. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Хетафе
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Суарес
+1
Красная карточка
А. Лопо
Замена
М. Торрес
️️️️
Д. Гуиса
Замена
В. Иборра
️️️️
Х. Торрес
ГОЛ! 0:2!
Д. Кастро
Замена
Р. Хорда
️️️️
Н. Эль-Жар
Замена
М. Ласен
️️️️
Ф. Каскеро
Замена
О. Серрано
️️️️
П. Ботельо
Желтая карточка
Т. Масилела
Замена
Д. Кастро
️️️️
Х. Гавилан
Желтая карточка
Д. Гуиса
ГОЛ! 0:1!
Д. Гуиса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Франциско Каскеро
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Леванте
41
Пабло Коронадо
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Рафа Хорда
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
4-2-2-2
78
Мунуа
12
Хуанфран
15
Дель Орно
18
Бальестерос
18
Вента
25
Торрес
15
Фаринос
26
Ботельо
21
Суарес
2
Коне
25
Эль-Жар
4-4-2
13
Мойя
20
Валера
22
Лопо
6
Диас
24
Масилела
22
Каскеро
10
Баррада
22
Родригес
14
Гавилан
20
Мику
19
Гуиса
25
Торрес
10
Иборра
10
Иборра
25
Торрес
26
Ботельо
11
Серрано
11
Серрано
26
Ботельо
25
Эль-Жар
9
Хорда
9
Хорда
25
Эль-Жар
19
Гуиса
23
Торрес
23
Торрес
19
Гуиса
22
Каскеро
25
Ласен
25
Ласен
22
Каскеро
14
Гавилан
17
Кастро
17
Кастро
14
Гавилан
Остались в запасе
Леванте
Хетафе
41
Пабло Коронадо
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
21
Рубен Перес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
41
Пабло Коронадо
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
21
Рубен Перес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Леванте - Хетафе
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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