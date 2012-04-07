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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Спортинг
Хетафе - Спортинг: обзор матча 07 апреля 2012
Хетафе
07.04.2012, суббота, 20:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 0
Завершен
Спортинг
22'
Мику
47'
Д. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Спортинг
Желтая карточка
Мане
Желтая карточка
Кармело
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Мичел
Замена
А. Баррада
️️️️
Х. Гавилан
Замена
Д. Гуиса
️️️️
Мику
Замена
Кармело
️️️️
А. Колунга
Желтая карточка
Мичел
Желтая карточка
И. Эрнандес
Замена
Н. Касес
️️️️
Г. Перес Айосе
Желтая карточка
Г. Перес Айосе
ГОЛ! 2:0!
Д. Кастро
Пас отдал
Х. Гавилан
Замена
Д. Баррал
️️️️
А. Ривера
Желтая карточка
К. Диас
Желтая карточка
Х. Валера
ГОЛ! 1:0!
Мику
Пас отдал
Х. Гавилан
Желтая карточка
А. Ботиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Мичел
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
22
Педро Орфила
ПЗ
11
Альберто Лора
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЦП
27
Адриан Колунга
АП
8
Оскар Трехо
АП
10
Мигель Де лас Куэвас
ПВ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Начо Касес
ЦП
6
Кармело
АП
8
Андре Каштру
АП
10
Гастон Сангой
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
4-3-2-1
13
Мойя
2
Мане
6
Диас
4
Алексис
20
Валера
14
Гавилан
25
Ласен
8
Мичел
17
Кастро
16
Риос
20
Мику
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
22
Орфила
14
Эрнандес
15
Канелья
4
Ботиа
5
Ривера
7
Айосе
10
Де лас Куэвас
8
Трехо
11
Лора
27
Колунга
14
Гавилан
10
Баррада
10
Баррада
14
Гавилан
8
Мичел
22
Каскеро
22
Каскеро
8
Мичел
20
Мику
19
Гуиса
19
Гуиса
20
Мику
7
Айосе
10
Касес
10
Касес
7
Айосе
27
Колунга
6
Кармело
6
Кармело
27
Колунга
5
Ривера
18
Баррал
18
Баррал
5
Ривера
Остались в запасе
Хетафе
Спортинг
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Андре Каштру
АП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Андре Каштру
АП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хавьер Клементе
Статистика матча Хетафе - Спортинг
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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