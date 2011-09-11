Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марк Кросас - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Марк
    Фамилия Кросас
    Состав Основной
    Родной город Сант-Фелиу
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 января 1988 (35 лет)
    Рост 172
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 26 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2011 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    19.11.2011 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:2 Амкар-Пермь (Пермь)
    06.11.2011 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Рубин (Казань)
    70'
    27.10.2011 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 3:0 Волга (Нижний Новгород)
    22.10.2011 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:2 Краснодар (Краснодар)
    15.10.2011 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    01.10.2011 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    82'
    24.09.2011 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:1 Волга (Нижний Новгород)
    17.09.2011 1' -38' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    11.09.2011 Был в запасе Анжи (Махачкала) 2:1 Волга (Нижний Новгород)
    21.08.2011 26' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 5:0 Волга (Нижний Новгород)
    14.08.2011 71' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:0 Локомотив (Москва)
    06.08.2011 1' -53' Волга (Нижний Новгород) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    31.07.2011 1' -90' Динамо (Москва) 2:0 Волга (Нижний Новгород)
    24.07.2011 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:2 Спартак (Москва)
    21.07.2011 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:2 ЦСКА (Москва)
    26.06.2011 1' -64' Томь (Томск) 0:3 Волга (Нижний Новгород)
    22.06.2011 66' -90' Рубин (Казань) 2:0 Волга (Нижний Новгород)
    18.06.2011 59' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    10.06.2011 1' -46' Волга (Нижний Новгород) 2:0 Крылья Советов (Самара)
    30.05.2011 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    14.05.2011 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:1 Волга (Нижний Новгород)
    30.04.2011 1' -77' Ахмат (Грозный) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    23.04.2011 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    17.04.2011 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    10.04.2011 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:3 Волга (Нижний Новгород)
    02.04.2011 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 3:0 Динамо (Москва)
    21.03.2011 1' -90' Спартак (Москва) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    14.03.2011 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:0 Томь (Томск)
    26'
    • Читайте нас: 
    11