|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|26
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2011
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|19.11.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|Амкар-Пермь (Пермь)
|06.11.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Рубин (Казань)
|70'
|27.10.2011
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:0
|Волга (Нижний Новгород)
|22.10.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)
|15.10.2011
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|01.10.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|82'
|24.09.2011
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Волга (Нижний Новгород)
|17.09.2011
|1' -38'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|11.09.2011
|Был в запасе
|Анжи (Махачкала)
|2:1
|Волга (Нижний Новгород)
|21.08.2011
|26' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|5:0
|Волга (Нижний Новгород)
|14.08.2011
|71' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|06.08.2011
|1' -53'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|31.07.2011
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Волга (Нижний Новгород)
|24.07.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:2
|Спартак (Москва)
|21.07.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|26.06.2011
|1' -64'
|Томь (Томск)
|0:3
|Волга (Нижний Новгород)
|22.06.2011
|66' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Волга (Нижний Новгород)
|18.06.2011
|59' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|10.06.2011
|1' -46'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|30.05.2011
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|14.05.2011
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:1
|Волга (Нижний Новгород)
|30.04.2011
|1' -77'
|Ахмат (Грозный)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|23.04.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|17.04.2011
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|10.04.2011
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Волга (Нижний Новгород)
|02.04.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|3:0
|Динамо (Москва)
|21.03.2011
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|14.03.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Томь (Томск)
|26'