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Крылья Советов - Волга
Крылья Советов - Волга: обзор матча 15 октября 2011
Крылья Советов
15.10.2011, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Волга
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Волга
+1
Желтая карточка
А. Хазов
Замена
М. Ахметович
️️️️
Р. Аджинджал
Замена
А. Соснин
️️️️
С. Петров
Желтая карточка
А. Бобер
Замена
А. Хазов
️️️️
Ш. Бибилов
Желтая карточка
А. Ещенко
Замена
В. Приёмов
️️️️
Д. Макриев
Замена
О. Короман
️️️️
П. Яковлев
Замена
С. Турсунов
️️️️
Р. Паштов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
0
Иван Таранов
(К)
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Димитар Макриев
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
63
Александр Белозеров
(К)
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
20
Марк Кросас
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
10
Янош Секели
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
83
Стив
ЛЗ
33
Огнен Короман
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
4-2-2-1-1
16
Веремко
12
Пономаренко
79
Джорджевич
25
Концедалов
98
Петров
0
Таранов
15
Цаллагов
11
Макриев
8
Бобер
91
Яковлев
12
Корниленко
4-4-2
31
Абаев
38
Ещенко
63
Белозеров
25
Буйволов
3
Гетигежев
77
Паштов
20
Кросас
20
Аджинджал
7
Маляров
10
Секели
21
Бибилов
91
Яковлев
33
Короман
33
Короман
91
Яковлев
98
Петров
23
Соснин
23
Соснин
98
Петров
11
Макриев
80
Приёмов
80
Приёмов
11
Макриев
77
Паштов
17
Турсунов
17
Турсунов
77
Паштов
20
Аджинджал
90
Ахметович
90
Ахметович
20
Аджинджал
21
Бибилов
16
Хазов
16
Хазов
21
Бибилов
Остались в запасе
Крылья Советов
Волга
1
Давид Юрченко
ВР
83
Стив
ЛЗ
28
Роман Григорян
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
83
Стив
ЛЗ
28
Роман Григорян
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Крылья Советов - Волга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая)
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